Technik-Problem bei United Airlines: Abflüge kurzzeitig pausiert

WASHINGTON (dpa-AFX) - Wegen eines technischen Problems hat die US-Fluggesellschaft United Airlines am Dienstag kurzzeitig alle Abflüge der eigenen Maschinen gestoppt. Die Airline teilte am Dienstag auf der Plattform X (vormals Twitter) mit, angesichts eines "systemweiten technischen Problems" würden vorerst alle Flugzeuge an ihren Abflughäfen am Boden gehalten. "Flüge, die sich bereits in der Luft befinden, werden wie geplant zu ihrem Zielort weiterfliegen", hieß es. Kurz darauf gab die Airline Entwarnung und schrieb auf X, der Abflug-Stopp sei wieder aufgehoben. Genaue Details zum Hintergrund der Störung nannte die Fluggesellschaft zunächst nicht.

Auch die US-Flugaufsichtsbehörde FAA schrieb, der Abflug-Stopp bei United für die USA und Kanada sei wieder aufgehoben./jac/DP/nas