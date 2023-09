AKTIE IM FOKUS: Telefonica steigen nach Einstieg von Saudi Telecom

MADRID (dpa-AFX) - Eine Beteiligung von Saudi Telecom an Telefonica hat am Mittwoch die Papiere der Spanier angetrieben. Am Vormittag stieg der Kurs in Madrid um 1,9 Prozent auf 3,82 Euro. Saudi Telecom beteiligt sich mit fast zehn Prozent für etwa 2,1 Milliarden Euro an Telefonica. Der spanische Leitindex Ibex 35 gab um 0,5 Prozent nach.

Für JPMorgan-Analyst Akhil Dattani kommt die Ankündigung überraschend. Der Anteilsaufbau könnte aber die gute Kursentwicklung der Telefonica-Aktien im vergangenen Monat trotz fallender freier Barmittel angesichts jüngster Verluste von Firmenkunden in Deutschland erklären.

Die jüngste Kursschwäche im September scheint mit dem höchsten Stand seit Anfang August zudem abgehakt. Im europäischen Telekomsektor , der im schwachen Gesamtmarkt unter den besten der Stoxx-600-Übersicht zuletzt kaum verändert notierte, waren Telefonica zur Wochenmitte unter den Favoriten.

Investoren dürften bei Telefonica nun Parallelen ziehen zur anhaltenden Anteilsaufstockung der Emirates Telecommunications Group (Etisalat) an Vodafone . Sowohl Saudi Telecom als auch Etisalat verfügten über hohe Barmittel und hätten große Ambitionen. Dattani zufolge dürfte mit Blick auf die Bilanz auch Saudi Telecom in der Lage sein, den Anteil an Telefonica auszubauen.

Telefonica gilt in Spanien allerdings als Teil der kritischen Infrastruktur, und die Regierung könnte eine Beteiligung in dieser Größenordnung noch verhindern. Aucg Dattani schrieb, es sei noch nicht klar, wie die spanischen Wettbewerbshüter reagieren werden./ajx/la/mis