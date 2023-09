PAYPAL im Big Picture - Katastrophenchart

PayPal Holdings Inc. - WKN: A14R7U - ISIN: US70450Y1038 - Kurs: 61,220 $ (Nasdaq)

Chart1 zeigt den technischen Status quo dieser bei Privatanlegern beliebten Aktie. Seit Mitte vergangenen Jahres hat sich ein breiter Abwärtstrendkanal ausgebildet. Dessen obere deckelnde Begrenzungslinie wird durch den roten EMA200 derzeit im 74 USD-Bereich verstärkt. Im Bereich von 74 USD ist die Aktie mittelfristig gedeckelt. Aktive Anleger kennen das Credo "The trend is your friend", im vorliegenden Fall ist der Abwärtstrend noch unser Freund. Im größeren Kontext wird die Aktie erst interessant, wenn sie ohne wenn und aber über 74 USD ansteigen kann. Unterhalb von 74 USD ist der Abwärtskorrekturmodus intakt und neue Tief sind möglich.

Wichtige Tradingregel: Du musst warten können

Chart2 zeigt den Tannenbaumchart. Einer steilen Rallyphase folgt die Phase des totalen Absturzes. Links hoch, rechts runter. Wenn solche steilen Rallyphasen stark korrigieren, dauert es in der Mehrzahl der Fälle sehr lange, bis sich das Kursgeschehen stabilisieren und einen Boden ausbilden kann. Oder aber es kommt nie mehr zu einer Bodenbildung.

Einfach 2 Wochen kostenlos testen und selbst überzeugen: Bis zu 30 % Rabatt - Hier die Details

PayPal Holdings Inc. d

PayPal Holdings Inc. d2

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)