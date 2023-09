Wochenausblick: DAX – 200-Tagelinie hält. EZB und Apple im Blickpunkt.

Wenig verändert ging der DAX® am Freitag aus dem Handel. Auf Wochensicht verbuchte der Leitindex damit ein Minus von rund 0,7 Prozent. Viele Investoren übten sich weiterhin in Zurückhaltung. Von fundamentaler Seite gab es kaum positive Impulse und in der kommenden Woche entscheidet die EZB über eine mögliche Zinserhöhung.

An den Anleihemärkten schlossen die Papiere nach teils starken Schwankungen zur Wochenmitte im Bereich der Vorwoche. Edelmetalle wie Gold und Silber standen hingegen deutlich unter Druck. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil hat sich im Wochenverlauf im Bereich von 90 US-Dollar und damit dem höchsten Stand seit November 2022 festgesetzt