Foto: Pixabay via Pexels

Dauerbrenner-Aktien: 3 Aktien, die scheinbar ewig steigen!

3 Dauerbrenner-Aktien, die scheinbar ewig steigen und neue Allzeithochs knacken, werden im Artikel vorgestellt.

Foto: The Motley Fool

Warren Buffett spricht von einem Albtraum: Das ist die Lektion für dich und mich

Warren Buffett skizziert einen Albtraum. Zwar in einem Segment, das für uns als Aktionäre erstmal nebensächlich ist. Wir können trotzdem etwas lernen.

Foto: Martin Péchy via Pexels

Coca-Cola vs. PepsiCo – Welche Dividende ist besser?

Ähnlich wie bei der Limonade , stellt sich auch bei der Dividende der beiden Lebensmittelgiganten die entscheidende Frage: Welche ist besser?

Foto: Sound On via Pixabay

Turnaround-Aktien: 2 spannende Ideen

Auf Turnarounds zu setzen ist mit gewissen Risiken verbunden. Bei diesen beiden Aktien könnte es sich auszahlen.

Foto: Arthur Brognoli via Pexels

Milliarden-Schäden durch Idalia: Das Jahr 2023 ist für die Dividendenaktie Münchener Rück trotzdem nicht gelaufen

Die DAX-Dividendenaktie der Münchener Rück blickt erneut auf einen Hurrikan. Aber: Das ist alles andere als relevant für Buy-and-Hold-Investoren.

Der Artikel Warren Buffett, Dauerbrenner-Aktie, Coca-Cola-vs.-PepsiCo & weitere Highlights der Aktienwelt360 ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

