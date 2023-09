CANOPY GROWTH - Mega-Hype, böses Erwachen?

Canopy Growth Corp. - WKN: A140QA - ISIN: CA1380351009 - Kurs: 1,690 $ (Nasdaq)

An der Börse werden quasi täglich Themen gespielt und gestern war der Cannabis-Sektor dran, genauer gesagt die Canopy-Growth-Aktie. Anleger und aktive Trader hoffen weiterhin auf eine politische Lockerung im Umgang mit Cannabis, aber auch rein spekulative Absichten dürften den Kurs gestern nach oben getrieben haben. Das Spiel ist bei solchen Momentumwerten schließlich immer das gleiche. Kommt der Zug ins Rollen, springt man mit auf und hofft, nicht der letzte zu sein.

Erst der Hype, dann der Crash

Neu ist dieses Spiel in der Canopy-Aktie nicht. Bereits zum Beginn der Corona-Krise erlebte die Aktie einen Höhenflug. Damals stieg der Kurs von ca. 10 Dollar auf über 50 USD an. Dann folgte jedoch der Crash und der hatte es in sich. Die Aktie fiel ins Bodenlose und notierte in ihrem Tief deutlich unterhalb von 0,40 USD. Anleger, die im Post-Corona-Hoch kauften, gingen mit Verlusten jenseits von 99 % de facto pleite. Selbst nachdem sich die Aktie gestern um 81 % verteuerte, liegen damalige Anleger immer noch fast 97 % im Minus. Das ist hart, aber das ist die Realität.

Hoffnung ist kein guter Ratgeber!

Mit Blick auf die gestrigen Kursgewinne steigt natürlich die Hoffnung, dass die Canopy-Growth-Aktie ein Comeback feiert. Diese Entwicklung ist zwar nicht ausgeschlossen, jedoch würde ich dem aktuellen Run spekulative Absichten unterstellen. Die gut informierten bzw. initiierenden Trader dürften bereits lange investiert sein und nach einer solchen Rally eher beginnen, die Aktie wieder zu verkaufen. Zudem stößt die aktuelle Rally im Bereich um 2,25 USD auf eine erste Widerstandszone. Abschließend sorgt die enorme Volatilität und damit das Problem einer sinnvollen Absicherung neuer Käufe für einen weiteren Minuspunkt, wenn man sich erst jetzt in die Aktie einklinken möchte.

Fazit: Ein Glückwunsch an diejenigen, die bereits seit einigen Tagen oder Anfang letzter Woche in der Canopy-Aktie investiert sind. Wer den Einstieg jedoch verpasst hat, sollte es sich jetzt zweimal überlegen, ob er noch auf diesen Zug aufspringen möchte. Die Rally ist weit gelaufen und könnte zumindest kurzfristig unterbrochen werden. So trifft die Aktie im Bereich von 2,25 USD auf einen Widerstand, während man zu Unterseite bis hin zu 0,85 USD und tiefer viel Platz hätte, um zu korrigieren.

