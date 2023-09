EQS-News: Heliad beteiligt sich am künstliche Intelligenz Unternehmen AI21 Labs

EQS-News: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Heliad beteiligt sich am künstliche Intelligenz Unternehmen AI21 Labs



12.09.2023 / 10:42 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Heliad investiert in AI21 Labs zur Förderung zuverlässiger generativer künstlicher Intelligenz Frankfurt am Main, 12. September 2023 - Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5) beteiligt sich mit einem niedrigen einstelligen Millionenbetrag an der Series-C-Finanzierungsrunde des Unternehmens. Angeführt wurde die Runde unter anderem von Walden Catalyst, Pitango, SCB10X, Samsung Next und dem Mitbegründer Amnon Shashua. Weitere Beteiligungen kamen von Google und Nvidia. AI21 Labs wurde 2017 von einer Gruppe Experten gegründet, und gehöhrt zu einem der führenden KI Unternehmen weltweit. Prof. Amnon Shashua gründete zuvor Mobileye, das später von Intel erworben wurde, sowie das Einhorn-Unternehmen OrCam. Prof. Yoav Shoham ist emeritierter Professor an der Stanford University und verkaufte zwei seiner Unternehmen an Google. Das AAA-Team wird durch Ori Goshen vervollständigt, einen ebenfalls erfahrenen Unternehmer, der unter anderem das Telekommunikationsanalyseunternehmen Crowdx mitbegründete. Die "Pay-as-you-go"-Entwicklerplattform ermöglicht die Erstellung maßgeschneiderter textbasierter Geschäftsanwendungen und nutzt dabei die firmeneigenen Textgenerierungstechnologien, insbesondere das fortschrittliche Jurassic-2-Modell. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wordtune an, einen von KI angetriebenen mehrsprachigen Assistenten, welcher das Lese- und Schreiberlebnis verbessert. Kunden, die nach spezialisierten generativen KI-Lösungen suchen, können durch dedizierte APIs die Plattform von AI21 Labs nutzen und so Dienste wie Zusammenfassung, Paraphrasierung sowie Grammatik- und Rechtschreiboptimierung in Anspruch nehmen. Die zusätzliche Finanzierung wird die anhaltende Wachstumsdynamik vorantreiben und verspricht allein den von Wordtune über 100 Millionen Nutzern ein zuverlässigeres und besser kontrollierbares generatives KI-basiertes System als seine Wettbewerber, zur Steigerung von Produktivität und Effizienz. Dass NVIDIA, ein Schlüsselakteur im Bereich KI, als Investor gewonnen wurde und AI21 Labs als Startpartner für Bedrock, Amazons Entwicklungsplattform für generative KI-Apps, diente und gleichzeitig mehrere Fortune-100-Unternehmen zu seinen Kunden zählt, unterstreicht das dynamische Potenzial und die zukunftsorientierte Geschäftsausrichtung von AI21 Labs. Über Heliad Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsennotierte Investment Gesellschaft mit dem Ziel sowohl Unternehmer als auch Investoren gleichermaßen zu unterstützen. Die Gesellschaft investiert in marktführende Unternehmen, unabhängig von Sektor und regionaler Herkunft, mit der Absicht, die nächste Wachstumsphase anzutreiben. Heliad unterstützt als börsennotierte Gesellschaft mit einem starken Team und strategischen Partnern Unternehmen vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu öffentlichen Kapitalmärkten. Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur von Heliad, unabhängig von den üblichen Finanzierungslaufzeiten zu agieren, und bietet Aktionären bereits vor dem IPO einen einzigartigen Zugang zu Marktrenditen, ohne Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich der Größe der Investments. Weitere Informationen über Heliad finden Sie unter www.heliad.com. Kontakt Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Telefon: +49 69 71 91 59 65 0 E-Mail: investor-relations@heliad.com

12.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com