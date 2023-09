APPLE - Aktie reagiert enttäuscht auf Apple-Event

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 176,300 $ (Nasdaq)

Um 19:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit startete gestern das neue Apple-Event, welches vom Markt und natürlich auch von Apple-Fans heiß erwartet wurde. Auf dem Event wurden u.a. die neue Apple Watch Series 9 und das neue iPhone 15 vorgestellt. Stock3 hat gestern live darüber berichtet, Zeit, einen Blick auf den Chart zu werfen.

Enttäuschende Kursreaktion

Wie hat der Markt auf diese News reagiert? Enttäuschend, mehr fällt mir dazu tatsächlich nicht ein. Die Aktie ist gestern mit einem Minus von 1,71 % auf 176,30 USD aus dem Handel gegangen. Bereits ab Mittwoch der letzten Woche machten die Verkäufer wieder Druck und dieser scheinen noch nicht Willens zu sein, das Zepter wieder an die Bullen abzugeben. Stattdessen wird mit den gestrigen Verlusten der Unterstützungsbereich ab ca. 176,50 USD erneut unter Druck gesetzt.

Sollte dieser unterschritten werden, dürfte sich die Apple-Aktie in einer größeren Korrektur befinden. Dies bedeutet, dass die Aktie die Kaufwelle des Jahres korrigieren und so in den nächsten Wochen bzw. Monaten weiter in Richtung 160-157 USD nachgeben könnte.

Im Rahmen einer solchen Korrektur kommt es auf der anderen Seite zwar immer wieder auch zu Erholungen, letztlich aber sollte der Kurs zumindest aus jetziger Sicht nicht mehr über 190 USD ansteigen. Im Idealfall bleibt er sogar schon unterhalb von ca. 181,55 USD. Sollten diese Widerstandsmarken überwunden werden, steigen die Chancen weiterer Erholungsgewinne, auch in Richtung Jahreshoch bzw. 200 USD.

Fazit: Die Reaktion des Marktes auf das gestrige Apple-Event mahnt zusammen mit dem Chartbild weiter zur Vorsicht. Der Kurs könnte kurzfristig in Richtung 170 USD zurückfallen, mittelfristig wären sogar deutlich tiefere Kurse möglich. Oberhalb von 181,55 USD würde sich die Lage hingegen kurzfristig etwas entspannen. Mit ca. 190 USD und knapp 200 USD warten dann jedoch relativ schnell die nächsten Widerstände bzw. Herausforderungen.

Apple-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)