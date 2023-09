Brennt Crude Öl: Erste Zielmarke erreicht

Die volatile Bodenbildungsphase zwischen 70,10 und grob 89,00 US-Dollar aus der ersten Jahreshälfte sowie der erfolgreiche Anstieg über den Kauftrigger Anfang dieses Monats hat ein sehr starkes Kaufsignal aktiviert, ein erstes Ziel um 92,50 US-Dollar konnte zu Beginn dieser Handelswoche abgearbeitet werden. Aus der wellentechnischen Ermittlung geht aber noch sehr viel höheres Aufwärtspotenzial hervor, schaut man sich nur die Aufwärtsbewegung zwischen Ende Juni und Anfang August an. Zweifelsfrei sollten investierte Anleger ihre Stopps nun ein Stück weit nachziehen, denkbar wäre ein Bereich um 88,00 US-Dollar.

OPEC rechnet mit höherem Ölbedarf

Obwohl die Weltkonjunktur derzeit etwas schwächelt und chinesische Wirtschaftsdaten nicht unbedingt von einer starken Öl-Nachfrage zeugen, sieht das Ölkartell OPEC einen höheren Bedarf in der zweiten Jahreshälfte und beschloss kürzlich auch noch die Produktionskapazitäten bis Ende des Jahres gedrosselt zu halten. In der Folge könnte der Öl-Future der Nordsee Sorte Brent in den kommenden Wochen an das zweite Ziel um 99,52 US-Dollar zulegen und würde sich immer noch für ein Long-Investment qualifizieren. Auf der Unterseite müsste es dagegen zu einem nachhaltigen Wochenschlusskurs mindestens unterhalb von 86,40 US-Dollar kommen, damit größerer Konsolidierungsbedarf in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 83,26 US-Dollar entfaltet wird. Die starken Kursmuster sprechen aber gegen ein solches Szenario.