Eli Lilly: Pharma-Multi dank neuer Blockbuster-Präparate vor neuen Allzeithochs!

Eli Lilly (LLY) gehört zu den Top-Bullen im US-Pharmasektor. Der US-Pharmakonzern ist in hochmargigen Kernsegmenten wie Diabetes, Onkologie, Entzündungserkrankungen dank zahlreicher Blockbuster stark aufgestellt und verfügt über eine chancenreiche Medikamentenpipeline, die das Wachstum in den kommenden Jahren deutlich ankurbeln dürfte.

Eli Lilly wird dank Mounjaro auch im Megamarkt für Adipositas-Präparate durchstarten!

Als einer der Hoffnungsträger für Eli Lilly gilt das Diabetes-Typ-II-Präparat Mounjaro, das erst seit rund einem Jahr auf dem Markt ist. Das Diabetes-Präparat, das erst seit Mitte 2022 von der FDA zugelassen wurde, gehört in dieser Indikation zu den absoluten Top-Sellern. Da Mounjaro mittlerweile auch in der EU, Großbritannien, Australien und Kanada zur Behandlung von Diabetes-Typ-II zugelassen wurde, ziehen die Absätze für das Diabetes-Präparat seit geraumer Zeit kräftig an. Allein im abgelaufenen Q2 spülte Mounjaro knapp 980 Mio. USD in die Kassen von Eli Lilly Mittelfristig dürfte sich das Umsatzwachstum für den neuen Hoffnungsträger von Eli Lilly deutlich beschleunigen. Da sich der GLP I-Rezeptor-Antagonist in klinischen Studien auch als effektiv bei der Behandlung von Adipositas-Patienten erwiesen hat, kann Eli Lilly noch vor Ende dieses Jahres mit einer FDA-Zulassung für Mounjaro rechnen. Laut der kürzlich vorgelegten klinischen Phase-III-Studiendaten konnten die Probanden der Studie ihr Körpergewicht dank Mounjaro um durchschnittlich 15 % reduzieren. Erhält Eli Lilly für Mounjaro grünes Licht von der FDA, hat man gute Chancen, sich im Megamarkt für Adipositas-Präparate ebenfalls als einer der Top-Player zu positionieren. Damit adressiert man einen Wachstumsmarkt, dem Experten bis Ende der Dekade ein Marktvolumen von rund 50 Mrd. USD zutrauen.

