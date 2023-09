HIGHLIGHT COMMUNICATIONS - Droht der Aktie der Kollaps?

Highlight Communications AG - WKN: 920299 - ISIN: CH0006539198 - Kurs: 3,000 € (XETRA)

Der Preisbereich um die 3 EUR hat eine historisch signifikante Bedeutung für die Aktie von Highlight Communications. Dort endete der Crash 2008 und auch die Tiefs in den folgenden Jahren wurden immer an der 3 EUR-Marke markiert. Jetzt ist dieser wichtige Preisbereich wieder unter Beschuss. Knapp darunter könnten viele Stops langfristiger Anleger liegen. Noch wird der Support verteidigt, doch die Bullen stehen mit dem Rücken zur Wand.

Langfristiger Monatschart seit 2002 (1 Kerze = 1 Monat):

Keine weitere Schwäche erlaubt!

Ein bärisches Prognoseszenario, wie in den Charts eingezeichnet, ist noch sehr spekulativ. Denn noch hält der Support um 3 EUR. Gut möglich wäre hier ein Stabilisierungsversuch und der Start einer technischen Gegenbewegung nach oben. Bei 3,50 - 3,60 EUR findet die Aktie allerdings schon erheblichen Widerstand.

Erst wenn es wieder signifikant über 3,60 EUR geht, steigen die Chancen auf eine größere Erholung in Richtung 4,20 - 4,24 EUR. Oberhalb davon läge im Bereich bei 4,80 EUR die nächste Hürde.

Im bärischen Szenario kommt es zum nachhaltigen Abrutschen unter 3 EUR. Das würde einem langfristigen Verkaufssignal gleichkommen. Dann wäre der Wert anfällig für eine größere Abwärtsbewegung in Richtung 2,50 - 2,53 und später ggf. 1,90 - 2,00 EUR.

Fazit: Die Kursmuster der letzten Monate und Jahre sind als labil zu bewerten. Die Aktie notiert jetzt an einer Schlüsselstelle, die besonders langfristige Anleger genau im Blick behalten sollten. Die in blau eingezeichneten, bärischen Prognoseszenarien kommen erst ins Gespräch, wenn es nachhaltig unter 3 EUR geht. Bis dahin hätten die Käufer noch Chancen, die Aktie am 3 EUR-Support zu stabilisieren.

Highlight Communications AG Aktie

Auch interessant:

QIAGEN - Dunkle Wolken im Big Picture

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)