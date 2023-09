SARTORIUS - Lieber ein Ende mit Schrecken

Sartorius AG - WKN: 716563 - ISIN: DE0007165631 - Kurs: 328,700 € (XETRA)

Blickt man in den Wochenchart der Sartorius-Aktie, erkennt man, dass sich der Pharmatitel seit Februar in der zweiten großen Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch bei 631,60 EUR befindet. Diese führte an das Tief des Vorjahres bei 293,30 EUR zurück, wurde dort allerdings im Juni gestoppt.

Neue Verkaufssignale drohen

Doch von der anschließenden Erholung ist bislang nicht mehr viel übrig geblieben: Nachdem die Aktie im Bereich von 380,00 EUR ein weiteres Mal den Rückwärtsgang einlegte, droht aktuell ein Bruch der Unterstützungszone von 291,90 bis 300,60 EUR. Die Lage wird für die Bullen durch den erneuten Abverkauf unter die mittelfristige Aufwärtstrendlinie weiter erschwert.

Sollte die Aktie also auch die Jahrestiefs unterschreiten, sind weitere Verluste bis 262,00 EUR und darunter bis an das Supporthoch aus dem Februar 2020 bei 243,20 realistisch. Auf Sicht der kommenden Wochen könnte es allerdings erst am Bereich um 200,00 EUR zu einem erfolgreichen Konter kommen.

Kaufsignale noch außer Reichweite

Sollte sich das Chartbild aufhellen, könnten aktive Trader bei einem erneuten Anstieg über 352,00 EUR auf eine kurzfristige Erholung spekulieren. Für Anleger würde die Aktie dagegen erst mit einem Ausbruch über 382,60 EUR interessant. Damit wäre auch die mittelfristige Abwärtstrendlinie überschritten und das Erholungshoch bei 471,70 EUR wieder erreichbar.

Sartorius Chartanalyse (Wochenchart)

Besucht mich auch auf stock3 Terminal, werdet Follower und erhaltet weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei stock3 Trademate versorge ich Euch zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und verantworte das Musterdepot "Gehebeltes Swing-Trading".

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)