'Wiwo': Delivery Hero plant Verkauf von einem Teil des Asien-Geschäfts

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero will einem Bericht zufolge einen Teil seines Asiengeschäfts verkaufen. Der MDax -Konzern befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Verkauf seiner Aktivitäten unter der Marke Foodpanda in den Ländern Singapur, Kambodscha, Malaysia, Myanmar, Philippinen und Thailand, berichtete die "Wirtschaftswoche" am Mittwoch unter Berufung auf eine informierte Person. Als Käufer soll der Wettbewerber Grab aus Singapur infrage kommen. Der Kaufpreis könnte demnach auf etwas mehr als eine Milliarde Euro hinauslaufen. Die Aktien zogen spürbar an. Zuletzt lagen sie noch mit sechs Prozent im Plus.

Eine Anfrage der "Wiwo" wollte eine Delivery-Hero-Sprecherin nicht kommentieren. In seinem größten Segment Asien hatte Delivery Hero zuletzt damit zu kämpfen, dass Menschen nach der Corona-Pandemie wieder auswärts essen gehen und dadurch die Summe der bestellten Waren rückläufig ist./jcf/jha/