Diese US-Aktie steht kurz vor einem neuen Allzeithoch

Caterpillar Inc. - WKN: 850598 - ISIN: US1491231015 - Kurs: 278,610 $ (NYSE)

Unterhalb ihres frischen Rekordhochs bei 293,88 USD korrigiert die Aktie von Caterpillar den vorangegangenen massiven Kursanstieg in einer Dreiecksformation zur Seite hin. Seit Anfang Juni war die Aktie ausgehend von einem Korrekturtief bei 205,75 USD dynamisch über das Allzeithoch aus dem Januar bei 266,04 USD ausgebrochen und hatte damit den langfristigen Aufwärtstrend erfolgreich fortgesetzt.

Stabiler Aufwärtstrend auf dem Weg zu neuem Rekordhoch

Kurzfristig könnte jetzt eine weitere Korrektur belasten und gegebenenfalls sogar ein Pullback an dieses Rekordhoch anstehen. Der übergeordnete Aufwärtstrend würde davon jedoch nicht tangiert und bereits mit einem Anstieg über 287,00 USD ein erneutes Kaufsignal aktiviert werden. In diesem Fall wäre das Dreieck nach oben durchbrochen und auch das neue Allzeithoch bei 293,88 USD überwindbar. In der Folge dürfte die Aktie in Richtung 308,00 - 310,00 USD steigen.

Problematisch wäre in der aktuellen Konstellation erst ein deutlicher Abverkauf unter die 266,04-USD-Marke. Ausgehend von 250,89 USD, dem Zwischenhoch der ersten Rallystufe von Mitte Juni sollte sich der Aufwärtstrend allerdings fortsetzen.

Caterpillar Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)