Grand City Properties – Im zweiten Halbjahr läuft’s besser

Der in Luxemburg ansässige Immobilienkonzern Grand City Properties blickt auf ein schwieriges erstes Halbjahr zurück, in dem auch die Aktie spürbar gelitten hatte und auf den tiefsten Stand seit Oktober 2013 zurückgefallen war. Die zweite Jahreshälfte präsentiert sich dagegen schon sehr viel freundlicher. Aus technischer Sicht ergeben sich durch den jüngsten Vorstoß bullischer Marktteilnehmer nun wieder vielversprechende Handelsansätze .

Die rasant gestiegenen Leitzinsen im Euroraum und dadurch höhere Finanzierungskosten sowie Wertberichtigungen des Bestandes sorgten in dem ersten Halbjahr für deutliche Verluste bei Grand City Properties, in der Spitze fiel die Aktie hierbei auf glatt 6,00 Euro zurück. Zur Erinnerung, im August 2021 notierte das Papier noch um 24,40 Euro herum. Doch seit Herbst letzten Jahres zeigen sich im laufenden Abwärtstrend gewisse Bremsspuren. Seit den aktuellen Verlaufstiefs aus März dieses Jahres kann sogar eine erfolgreiche Gegenbewegung beobachtet werden. Diese reichte in dieser Woche sogar über das Widerstandsniveau von 8,66 Euro aufwärts, wodurch bei gleichbleibender Aufwärtsdynamik weiteres Kurspotenzial freigesetzt werden könnte und sich dadurch für ein spekulatives Long-Investment anbieten würde.

Quartalszahlen im Fokus

Ob das gröbste für Grand City Properties bereits überstanden ist, werden erst die nächsten Quartalszahlen zeigen. Aus technischer Sicht würde ein Wochenschlusskurs oberhalb von 8,66 Euro gewiss für Entspannung sorgen. In diesem Szenario könnten nämlich weitere Gewinne an 9,35 und darüber in den Bereich von 10,50 Euro ausgerufen werden. Noch allerdings muss ein solcher Handelsansatz als hochspekulativ angesehen werden, da aus technischer Sicht kein sehr solider Boden im Bereich der Jahrestiefs vorliegt. Ein Kursrutsch unter 7,85 Euro würde dagegen die Spekulationen um weitere Verluste zunächst auf 7,43 Euro nähren, unterhalb von 6,95 Euro dürften dagegen noch einmal die Jahrestiefs bei glatt 6,00 Euro in den Fokus der Händler rücken. Im weiteren Verlauf werden aber passende Scheine ohne zeitliche Begrenzung für beide Szenarien vorgestellt.

Widerstände: 9,12; 9,30; 9,81; 10,23; 10,56; 10,97 Euro

Unterstützungen: 8,66; 8,45; 8,08; 7,70; 7,39; 7,07 Euro

Grand City Properties S.A. in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.10.2022 – 21.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/LU0775917882

Grand City Properties S.A. in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 17.09.2018 – 21.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/LU0775917882

Faktor-Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Grand City Properties-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Faktor Optionsschein Long auf Grand City Properties für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Euro Reset Barriere in Euro Faktor Letzter Bewertungstag Grand City HC56AG 9,46 7,237712 8,142426 5,00 Open End Grand City HC5K6Y 16,93 7,916155 8,707771 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.09.2023; 11:20 Uhr

Faktor Optionsschein Short auf Grand City Properties für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Euro Reset Barriere in Euro Faktor Letzter Bewertungstag Grand City HC2NHP 1,00 10,85409 9,949944 -5,00 Open End Grand City HC3V76 0,43 10,175648 9,383983 -8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.09.2022; 11:23 Uhr

