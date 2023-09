ALPHABET - Zeit, die Aufwärtsgaps zu schließen

Alphabet Inc. (Class C) - WKN: A14Y6H - ISIN: US02079K1079 - Kurs: 131,250 $ (Nasdaq)

Nach dem Ausbruch über die Hürden im Bereich von 125,00 USD gelang es der Aktie von Alphabet zwar den Bereich um 140,00 USD anzusteuern, jedoch nicht mehr über das markante Zwischenhoch aus dem April 2022 bei 144,04 USD auszubrechen. Vielmehr wurde in der vergangenen Woche ein sich abzeichnender bärischer Keil nach unten aufgelöst und die Unterstützung bei 133,96 USD, sowie die Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 131,50 USD unterschritten.

Unter der 127,00-USD-Marke steigt Abwärtspotenzial enorm an

Damit hat die Aktie jetzt kurzfristig Abwärtspotenzial bis an das Tief von Mitte August bei 127,00 USD und die dort liegende Unterstützung generiert. Hier könnte eine leichte Erholung folgen, bevor das große Aufwärtsgap vom 26. Juli geschlossen und die Aktie in Richtung der Oberseite des früheren Aufwärtstrendkanals bei rund 119,00 USD fallen dürfte.

In diesem Bereich liegt ein weiteres offenes Gap vom 12. Juli. Sollte dort eine Erholung ausbleiben, wäre der Schluss des dritten Gaps in Folge möglich (Kurssprung vom 11. Mai auf 118,44 USD) und damit eine Korrekturausweitung an den zentralen Unterstützungsbereich bei 109,58 USD zu erwarten.

Sollte die Aktie dagegen in den nächsten Tagen wieder deutlich über 136,00 USD klettern, stünde ein Sprung über das Rallyhoch an den Widerstand bei 144,04 USD auf der Agenda.

Alphabet Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)