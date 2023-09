ANALYSE-FLASH: BofA hebt Hugo Boss auf 'Neutral' und Ziel auf 75 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Hugo Boss von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 58 auf 75 Euro angehoben. Analystin Ashley Wallace nahm in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie gleich sieben Rating-Veränderungen für europäische Luxusgüterkonzerne vor. Hugo Boss sei dabei eine von drei Hochstufungen, allerdings nur auf neutrales Niveau. Sie bezeichnet den Modekonzern als günstige Aktie mit einer spezifischen Story. Generell bevorzugt sie Werte mit Fokus auf die wohlhabendsten Verbrauchergruppen oder solche, die in der Vergangenheit im Laufe des Zyklus mehr Widerstandsfähigkeit bewiesen hätten./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2023 / 01:22 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 225.09.2023 / 01:22 / EDT