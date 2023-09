Airbus ernennt Vertriebschef Scherer zum Konzernchef der Flugzeugbausparte

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

PARIS (Reuters) - Airbus bestätigte am Dienstag die Ernennung von Vertriebschef Christian Scherer zum Konzernchef seines Kerngeschäfts Flugzeugbau und stellte damit zum ersten Mal seit vier Jahren die engagierte Führung seines Hauptgeschäfts wieder her beschleunigt die Jet-Produktion.

Der weltweit größte Flugzeughersteller sagte, dass Konzernchef Guillaume Faury die Aufgabe, das Gesamtunternehmen zu leiten, mit der kombiniert hat Jetliner Er sei seit 2019 im Unternehmen tätig und sagte, der Schritt würde ihm die Freiheit geben, die Gruppe „schnell“ zu leiten. sich global weiterentwickeln Umfeld".

Scherers Ernennung als Konzernchef von Commercial Aircraft, Erste gemeldet (link) von Reuters, werde nach Gesprächen mit den Gewerkschaften am 1. Januar in Kraft treten, sagte Airbus.

Durch die Umstrukturierung wird ein erfahrenes Unternehmen effektiv zur Nummer zwei von Europas größtem Luft- und Raumfahrtkonzern, dem größten Luft- und Raumfahrtkonzern Europas, und ermöglicht es Faury, sich auf das breitere Portfolio des Konzerns zu konzentrieren, während Unsicherheiten über seine Zukunft im Weltraum und das Tempo der Entwicklung eines neuen Kampfflugzeugs bestehen.

Die Ernennung des 61-jährigen Scherer läutet eine breite Kontinuität innerhalb des wichtigsten kommerziellen Zweigs ein, der mit Boeing konkurriert und rund 70 Prozent des Umsatzes des Unternehmens ausmacht.

Dies geschieht zu einer Zeit, in der die Luft- und Raumfahrtindustrie mit weitreichenden Störungen in der globalen Lieferkette konfrontiert ist.

Airbus-Aktien stiegen in einem etwas schwächeren Markt um 0,2 Prozent.

Scherer, der derzeit Chief Commercial Officer ist, sagte, Airbus werde seine operativen Ziele erreichen.

Airbus hat angekündigt, in diesem Jahr 720 Jets auszuliefern und die Benchmark-Produktion von Single-Aisle-Jets bis 2026 um etwa 50 Prozent auf 75 Flugzeuge pro Monat zu steigern.

A irbus fusionierte 2018 offiziell mit seinem dominierenden Flugzeugbauunternehmen, was bedeutet, dass es zwei separate Hauptquartiere und operative Funktionen unter einem Konzernchef vereint, wobei die Geschäftsbereiche Hubschrauber und Verteidigung und Raumfahrt darunter liegen.

Die Umstrukturierung bringt einen separaten Flugzeugbau-CEO unter demselben Dach zurück, aber das Unternehmen scheint nicht zwei Einheiten neu zu gründen, was in der Vergangenheit die Bühne für chronische Machtkämpfe geschaffen hatte. Airbus besteht darauf, dass die Ära vorbei ist.

Faury sagte in einer Erklärung, er und Scherer hätten bereits „Hand in Hand“ gearbeitet und dass die bestehende Kombination aus Mutterkonzern und Flugzeugbauunternehmen „eine Ausrichtung und eine schnelle Umsetzung in einer Zeit zahlreicher Krisen und Veränderungen“ ermöglicht habe.

