DAX, Allianz, Home Depot, Richemont im Visier - Charttechnik mit Harald Weygand

Letzte Sendung im September. Heißt das Aufatmen, da der traditionell eher schwachen Monat zu Ende geht?

Letzte Sendung im September. Heißt das Aufatmen aufgrund des zu Ende gehenden, traditionell eher schwachen Monats? Trader Harald Weygand analysiert in der heutigen Sendung Rendezvous mit Harry gewohnt zunächst den DAX. Es folgen Aktien aus dem größten deutschen Aktienindex, unter anderem auf Wunsch die Allianz-Aktie. Danach weitere Wunschaktien, die Teilnehmer stets äußern können. So etwa Halliburton, Home Depot, Richemont und Kinder Morgan. Am Ende der Sendung dann wie gewohnt einen Blick auf den Öl- und den Goldpreis.

