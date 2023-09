EQS-Adhoc: PANTAFLIX AG beschließt Ausgabe einer 3 % Unternehmenswandelanleihe 2023/2026

EQS-Ad-hoc: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

PANTAFLIX AG beschließt Ausgabe einer 3 % Unternehmenswandelanleihe 2023/2026



29.09.2023 / 09:16 CET/CEST

PANTAFLIX AG beschließt Ausgabe einer 3 % Unternehmenswandelanleihe 2023/2026 München, 29. September 2023. Der Vorstand der PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter teilweiser Ausnutzung der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 21. Juli 2022 die Ausgabe einer Unternehmenswandelanleihe 2023/2026 im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 8.000.000,00 eingeteilt in bis zu 8.000 unter sich gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 beschlossen. Die Unternehmenswandelanleihe 2023/2026 hat einen Kupon von 3 % und eine Laufzeit von drei Jahren, vom 1. November 2023 bis zum 1. November 2026. Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht gewährt. Das Bezugsverhältnis entspricht 2.848:1, d. h. 2.848 Aktien der PANTAFLIX AG berechtigen zum Bezug von 1 Schuldverschreibung. Die Schuldverschreibungen werden zu einem Ausgabebetrag von 100 % des Nennbetrages (entsprechend EUR 1.000,00) je Schuldverschreibung zum Bezug angeboten. Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich vom 10. Oktober 2023 bis zum 23. Oktober 2023 jeweils einschließlich. Nicht im Rahmen des Bezugsangebotes bezogene Schuldverschreibungen sollen ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Bezugspreis angeboten werden. Es wird damit gerechnet, dass das Bezugsangebot am 9. Oktober 2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden wird. Der Wandlungspreis beträgt EUR 1,00. Für eine Wandelschuldverschreibung können somit nach Maßgabe der dafür geltenden Wandelanleihebedingungen 1.000 Aktien erworben werden. Die Gesellschaft wird ein Basisinformationsblatt für die Wandelanleiheemission auf der Unternehmenshomepage unter https://www.pantaflixgroup.com/de/investor-relations/wandelanleihe/ veröffentlichen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Begebung der Unternehmenswandelanleihe 2023/2026 zur Finanzierung des weiteren Wachstums und zur Stärkung der Bilanz zu verwenden.



29. September 2023

