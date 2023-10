Caledonia Mining wird eine unveränderte Dividende ausschütten

Die Minengesellschaft Caledonia Mining Corporation plc (ISIN: JE00BF0XVB15, NYSE AMERICAN: CMCL) wird eine konstante vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,14 US-Dollar je Anteilsschein ausbezahlen.

Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 27. Oktober 2023 (Ex-Dividendentag AIM und NYSE: 12. Oktober 2023). Auf das Jahr hochgerechnet werden somit insgesamt 0,56 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite des Konzerns beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 9,86 US-Dollar (Stand: 29. September 2023) 5,68 Prozent.

Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 37,03 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 36,99 Mio. US-Dollar), wie am 10. August 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 0,25 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 13,38 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Für das Gesamtjahr 2023 wird eine Goldproduktion in der Spanne zwischen 75.000 und 80.000 Unzen Gold erwartet.

Caledonia Mining ist mit 64 Prozent an der Goldmine „Blanket Mine“ in Simbabwe beteiligt. Die Anteile wurden im Jahr 2006 von der Kinross Gold Corporation übernommen. Am 19. März 2016 verlegte der Konzern den Geschäftssitz von Kanada nach Jersey, Kanalinseln.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 15,15 Prozent im Minus (Stand: 29. September 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 189,19 Mio. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de