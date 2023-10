EQS-Adhoc: Beta Systems Software AG: Akquisition der InfiniteDATA Sp. z o.o. und Anpassung der Prognose

EQS-Ad-hoc: Beta Systems Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Beta Systems Software AG: Akquisition der InfiniteDATA Sp. z o.o. und Anpassung der Prognose Berlin, 4. Oktober 2023 – Die Beta Systems Software AG (BSS, ISIN DE000A2BPP88) hat heute über ihre Tochtergesellschaft Beta Systems DCI Software AG 100% der Anteile an der InfiniteDATA Sp. z o.o. mit Sitz in Warschau (Polen) erworben. Der Kaufpreis beläuft sich auf rund 14,2 Mio. Euro, zusätzlich wurden mögliche nachträgliche Kaufpreiszahlungen vereinbart, die im Wesentlichen von der zukünftigen Ergebnisentwicklung der Gesellschaft abhängen. Die InfiniteDATA Sp. z o.o. ist ein führender Anbieter im Bereich Workload Automation mit rund 30 Mitarbeitern und Freiberuflern am Standort Warschau in Polen sowie einem Support-Center auf den Philippinen. Das bisherige Management bleibt der Gesellschaft erhalten und wird die operativen Geschäfte selbständig weiterführen. Der Vorstand der Beta Systems verfolgt mit der Akquisition der InfiniteDATA das Ziel, die Position der Beta Systems Gruppe im Enterprise Automation Markt – spezifischer: im Bereich Workload Automation – zu stärken. Im Kalenderjahr 2022 hat InfiniteDATA Umsatzerlöse in Höhe von rund 2,2 Mio. Euro und ein ausgeglichenes EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) erzielt; letztere Kennzahl lässt sich auf wachstumsbedingte Investitionen bzw. Kosten zurückführen. Die Umsatzerlöse des Unternehmens sind in den vergangenen Jahren dynamisch gewachsen, die wiederkehrenden Umsatzerlöse (Annual Recurring Revenue (ARR)) konnten in den Jahren 2021 und 2022 um je 45% gesteigert werden. Ziel des Vorstands der Beta Systems ist es, diesen Wachstumspfad fortzusetzen und zu verstärken. Infolge der Akquisition der InfiniteDATA hat der Vorstand seine Prognose für den Beta Systems Konzern für das gerade begonnene Geschäftsjahr 2023/24 angepasst. Auf Basis der aktuellen Konzernstruktur wird für das Geschäftsjahr 2023/24 ein Konzernumsatz nach IFRS zwischen 87 Mio. Euro und 97 Mio. Euro erwartet (bisher: zwischen 84 Mio. Euro und 94 Mio. Euro). Das Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA, Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) nach IFRS wird voraussichtlich zwischen 9 Mio. Euro und 14 Mio. Euro (bisher: zwischen 8 Mio. Euro und 13 Mio. Euro) sowie das Konzernbetriebsergebnis (EBIT, Ergebnis vor Zinsen und Steuern) zwischen 4 Mio. Euro und 9 Mio. Euro (bisher: zwischen 3 Mio. Euro und 8 Mio. Euro) liegen. Mitteilende Person: Gerald Schmedding, Vorstand Ende der Ad-hoc Mitteilung



Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft (BSS, ISIN DE000A2BPP88) unterstützt seit 40 Jahren Unternehmen mit komplexen IT-Systemlandschaften und anspruchsvollen IT-Prozessen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Handel und IT-Dienstleistungen. Steigende Transaktionsvolumen, Datenmengen, Compliance-Standards und die zunehmende Komplexität der IT-Netzwerke stellen dabei höchste Anforderungen an Durchsatz, Verfügbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Sicherheit der eingesetzten Softwareprodukte und Lösungen. Das Portfolio von Beta Systems ist hier bei der Automatisierung, Dokumentation, Analyse und Überwachung der IT-Abläufe im Rechenzentrum, der Zugriffssteuerung, der Überwachung der IT-Infrastruktur und Security sowie der Steuerung der IT Services im Einsatz. Beta Systems wurde 1983 gegründet, ist im Segment Scale der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt konzernweit rund 700 Mitarbeitende. Sitz des Unternehmens ist Berlin – weitere wichtige Entwicklungsstandorte finden sich in Köln, München, Neustadt (Weinstraße), Rietheim-Weilheim, Rengsdorf, Warschau, Szczecin und Wroclaw. Beta Systems ist national und international mit mehr als 20 eigenen Konzerngesellschaften und zahlreichen Partnerunternehmen aktiv. Weltweit wenden mehr als 1.000 Unternehmen Produkte und Lösungen der Beta Systems Gruppe an, die damit zu den führenden mittelständischen und unabhängigen Softwareanbietern in Europa gehört. Besuchen Sie Beta Systems auch auf LinkedIn: https://de.linkedin.com/company/beta-systems-software-ag Unternehmenskontakt:

