IRW-News: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater genehmigt die Entwicklung der zweiten Phase seines Keliber-Lithiumprojekts

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater genehmigt die Entwicklung der zweiten Phase seines Keliber-Lithiumprojekts

Johannesburg, 6. Oktober 2023: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) (https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Beginn der zweiten Phase seines Lithiumprojekts Keliber genehmigt hat, die den Bau des Konzentrators und die Entwicklung des Tagebaus Syväjärvi in Päiväneva in Finnland umfasst. Die Lieferung von Erz aus dem Syväjärvi-Tagebau wird zeitlich mit der Inbetriebnahme des Konzentrators zusammenfallen.

Die Umweltgenehmigung für die zweite Phase wurde im Dezember 2022 erteilt, so dass die Entwicklung fortgesetzt werden kann. Der von Sibanye-Stillwater eingelegte Einspruch, der die Bedingungen von sechs der 144 Genehmigungsauflagen infrage stellt (siehe https://thevault.exchange/?get_group_doc=245/1675669656-keliber-update-environmental-permit-rapasaari-and-paivaneva-concentrator-06feb2023.pdf), wird parallel zu den Bauarbeiten fortgesetzt. Aufgrund der Art des Einspruchs wurde die Genehmigung für den Baubeginn nicht zurückgezogen.

Um die strengeren Bedingungen für die Wasserqualität des Abwassers zu erfüllen, wurden höhere Investitionsausgaben geplant. Die Investitionsausgaben für den Konzentrator werden jetzt mit 230 Mio. Euro veranschlagt und liegen damit 10 Mio. Euro höher als in der vorherigen Schätzung. Diese Erhöhung ist auf die Überarbeitung der Abwasseraufbereitungsanlage in der Lithiumraffinerie Keliber zurückzuführen. Wir haben eine geänderte Technologie in das Arbeitsablaufdiagramm integriert, um die Einhaltung der Umweltgenehmigungen zu gewährleisten, was auch zu einer höheren Gewinnungsrate führen wird. Trotz des höheren Kapitalbedarfs hat sich die Anpassung aufgrund der positiven Auswirkungen der erwarteten Gewinnungsraten nicht negativ auf den Kapitalwert des Projekts ausgewirkt. Das aktualisierte Gesamtprojektkapital für das Keliber-Projekt wird auf 656 Mio. Euro (2023 real) einschließlich Unvorhergesehenem geschätzt (vorher 588 Mio. Euro in 2022 real).

Die Eigenkapitalfinanzierung für das Projekt ist bereits gesichert und abgeschlossen, während die Fremdfinanzierung noch im Gange ist.

Weitere Einzelheiten über das Kapital und das erwartete Produktionsprofil wird Sibanye-Stillwater auf seinem virtuellen Batteriemetall-Investorentag am Dienstag, dem 14. November 2023, im Rahmen einer Live-Präsentation über einen Webcast (Link: https://themediaframe.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=jg7r2VtY) und eine Telefonkonferenz (Anmeldung unter: https://services.choruscall.za.com/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=2252855&linkSecurityString=5ce1569ad) um 13.00 Uhr (CAT) / 11.00 Uhr (GMT) / 06.00 Uhr (EST) / 04.00 Uhr (MT) / 12.00 Uhr (MEZ) mitteilen.

Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater, sagte: Wir freuen uns, dass wir mit dem Bau des Lithiumkonzentrators und der Mine Syväjärvi beginnen können. Das Keliber-Lithiumprojekt bleibt auf Kurs, um der erste integrierte Lithiumhydroxidlieferant in Europa zu werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, um dieses außergewöhnliche Projekt zu verwirklichen, das sowohl zur regionalen Wirtschaft als auch zum Wachstum unseres einzigartigen Portfolios an grünen Metallen beitragen wird, die einen Beitrag zur Umkehrung des Klimawandels leisten werden.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben und Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Anbieter von autokatalytischem PGM-Recycling und hält Beteiligungen an führenden Betrieben zur Aufbereitung von Bergbaurückständen.

Sibanye-Stillwater hat sich als einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium etabliert und ist auch ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat vor Kurzem damit begonnen, sein Asset-Portfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen auszuweiten und zu diversifizieren und verstärkt seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau und die Diversifizierung seiner Recycling-Betriebe und der Betriebe zur Wiederaufbereitung von Aufbereitungsrückständen (Tailings) weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

