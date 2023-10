EQS-News: Yggdrasil SPAC 1 AG an der Börse Düsseldorf gelistet

EQS-News: Yggdrasil SPAC 1 AG / Schlagwort(e): Börsengang

Yggdrasil SPAC 1 AG an der Börse Düsseldorf gelistet



10.10.2023 / 10:29 CET/CEST

Yggdrasil SPAC 1 AG an der Börse Düsseldorf gelistet Augsburg, 10. Oktober 2023 Die Yggdrasil SPAC 1 AG ist eine Mantelgesellschaft/SPAC und wurde gestern in den allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen. Das Aktienkapital der Yggdrasil SPAC 1 AG beträgt 250.000,00 € und ist eingeteilt in 250.000 Inhaberaktien im rechnerischen Nennwert von 1,00 €. Die WW-Verwaltungs-GmbH, Augsburg hält 84,9% der Anteile und ist im Besitz des Initiators und Vorstands Werner Weiß. Die Yggdrasil SPAC 1 AG ist auf der Suche nach einem Börsenkandidaten, der via Einbringungsvertrag (Sachkapitalerhöhung) zeitsparend an die Börse gehen will (reverse merger, reverse IPO). Die Zielgesellschaft soll einem definierten Raster entsprechen, um eine erfolgreiche Fortführung zu ermöglichen. Dabei sind folgende Kriterien relevant: Region Deutschland Österreich

Branchen Medizintechnik, Pharma, Diagnostik Mechatronik Optische Technologien, Laser Robotic, Automatisierung Chemie, neue Werkstoffe Industrielle Software, B2B Industrielle Hardware Energie, Erzeugung und Verteilung

Über ein weitreichendes Netzwerk kann dem Börsenkandidaten eine professionelle Betreuung in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Kapitalmarktrecht, Wertpapierhandel und Investor Relations zur Verfügung gestellt werden. Die Einbringung einer Zielgesellschaft über eine Sachkapitalerhöhung ist sehr kapitalschonend und kann über die vorhandene Liquidität abgedeckt werden. Der Zeitbedarf liegt bei wenigen Wochen. Für die Zielgesellschaft ist dabei die Rechtsform einer Aktiengesellschaft ausdrücklich nicht notwendig. Als Kapitalmarktpartner der Yggdrasil SPAC 1 AG fungieren die ICF BANK AG und Heuking Kühn Lüer Wojtek.

Kontakt:

Werner Weiß

Vorstand

Yggdrasil SPAC 1 AG Berliner Allee 26a

86153 Augsburg

info@Yggdrasil-SPAC-1.de

Mehr Informationen unter

www.yggdrasil-SPAC-1.de Ansprechpartner Presse

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

