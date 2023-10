KONTRON - Der Newsflow stimmt weiterhin! Hilft es der Aktie?

KONTRON AG O.N - WKN: A0X9EJ - ISIN: AT0000A0E9W5 - Kurs: 18,970 € (XETRA)

Der IoT-Spezialist Kontron liegt weiter auf Kurs. Heute meldete das Unternehmen, dass es zwei Design Wins verbuchen konnte. Beide dürften sich in den kommenden Jahren positiv auf den Umsatz auswirken.

Beim ersten Design Win wird Kontron wesentliche Komponenten eines satellitengestützten IFEC-Systems liefern, welches ab dem kommenden Jahr über einen Zeitraum von fünf Jahren in Flugzeugen mehrerer Fluggesellschaften installiert wird. Der erwartete Umsatz aus dem Projekt über die fünf Jahre wird auf rund 90 Mio. EUR geschätzt.

Außerdem wird Kontron einen führenden Satellitenkommunikationsbetreiber mit IFEC-Geräten beliefern. Dieser Auftrag umfasst ein Volumen von 10 Mio. EUR und dürfte über einen Zeitraum von zwei Jahren abgearbeitet sein. Er enthält auch eine Option zur Erhöhung des Auftragsvolumens und zur Hinzufügung zusätzlicher Bereitstellungen.

Das erwarten Analysten

Analysten erwarten bei Kontron nach der Umstrukturierung bereits 2023 erste positive Auswirkungen. Der Umsatz soll von 1,10 auf 1,24 Mrd. EUR klettern, das Ergebnis mit 1,11 EUR wieder deutlich ins Plus drehen. Für 2024 rechnen die Experten mit einem Umsatzanstieg auf 1,40 Mrd. EUR und einem Ergebniszuwachs von über 20 % auf 1,34 EUR je Aktie. Daraus errechnen sich KUVs um bzw. unter 1 und KGVs von 17 und 14. Eine Dividendenrendite von um die 3 % rundet das ansprechende Bild auf Basis dieser Schätzungen ab.

Eine aktuelle Chartanalyse der Kontron-Aktie findet ihr hier. Die Aktie brilliert auch mit einem stock3 Score von 93%.

Fazit: Die Bewertung der Kontron-Aktie geht weiterhin voll in Ordnung, das ist aber auch keine neue Information. Die Aktie zählt immer noch zu den am stärksten geshorteten Titeln in Deutschland. Was die Verkäufer hier antreibt, ist schwer zu sagen, abschütteln lassen sie sich bislang aber nicht.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. EUR 1,10 1,24 1,40 Ergebnis je Aktie in EUR -0,19 1,11 1,34 Gewinnwachstum - 20,72% KGV - 17 14 KUV 1,1 1,0 0,9 PEG neg. 0,7 Dividende je Aktie in EUR 0,35 0,53 0,62 Dividendenrendite 1,84% 2,79% 3,26% *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Kontron-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)