Softwarefirma Planisware vor größtem Börsengang in Frankreich seit 2 Jahren

(Reuters) - Mit der Softwarefirma Planisware bahnt sich der größte Börsengang der letzten zwei Jahre an der französischen Euronext an.

Die Bücher seien überzeichnet, der Ausgabepreis werde mit 16 Euro je Aktie am unteren Ende der Preisspanne liegen, teilte eine begleitende Bank am Mittwoch mit. Die Bücher sollte am Mittwoch um 13.00 Uhr schließen, die Erstnotiz an der Pariser Börse ist für Donnerstag geplant.

Von Planisware war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Die Firma hatte zuvor erklärt, eine Bewertung zwischen 1,11 Milliarden und 1,25 Milliarden Euro anzustreben bei einer Preisspanne von 16 bis 18 Euro pro Aktie.

