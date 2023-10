ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt DHL Group auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 48 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat DHL Group von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 43,50 auf 48,00 Euro angehoben. Der Lagerabbau dürfte nun erledigt sein und damit auch der Volumen-Überhang, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die strukturellen Wachstumstreiber des Logistikers - der Welthandel und E-Commerce - sollten die Nachfrage mittelfristig weiter beleben. Der Experte liegt mit seinen Schätzungen klar über den Markterwartungen. Er betonte zudem die hohe Rendite auf den freien Barmittelfluss von zehn Prozent im Jahr 2025./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2023 / 21:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2023 / 05:00 / UTC

