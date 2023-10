OTS: Allianz Partners Deutschland / Die simplesurance GmbH, die seit ...

Die simplesurance GmbH, die seit September 2022 zur Allianz gehört, veräußert "Schutzklick Makler", um den Fokus auf das Kernangebot von "Embedded Insurance" zu verstärken Berlin/München (ots) - - Die Pressemitteilung rundet das erfolgreiche erste Jahr von simplesurance als Tochterunternehmen von Allianz Partners ab, aufbauend auf maßgeblichem Mitwirken in den Partnerschaften mit JLR und BBVA Simplesurance, ein führender Anbieter von Embedded Insurances und eine 100% Tochtergesellschaft von Allianz Partners, gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft simplesurance Broker GmbH (bekannt als Schutzklick Makler) an das ebenfalls von der Allianz unterstützte Insurtech Clark übertragen wird. Dieser Schritt stärkt die Kernkompetenzen von simplesurance im Bereich Embedded Insurance. Simplesurance wurde 2012 gegründet und ist seit September 2022 eine Tochtergesellschaft von Allianz Partners. Simplesurance nutzt modernste Technologien, um es Unternehmen zu ermöglichen, maßgeschneiderte Versicherungsprodukte schnell und einfach in digitale Angebote zu integrieren. Der Ansatz von simplesurance ermöglicht, dass Embedded Insurance Lösungen mit minimalen IT-Investitionen für globale Geschäftspartner angeboten werden können und somit die Geschwindigkeit und Effizienz auf internationaler Ebene neu definiert wird. Simplesurance vollendet ein erfolgreiches erstes Jahr als Teil von Allianz Partners Die transformative Zusammenarbeit zwischen Allianz und simplesurance erstreckt sich über Branchen wie Automobilhersteller, Banken und Online-Händler. Sie hat bereits zu einer Reihe von namhaften Kooperationen im Jahr 2023 geführt, darunter: - Jaguar Land Rover (JLR): Gemeinsam mit JLR wurde im Juni 2023 das Embedded Insurance Programm "Simply Drive" in Deutschland eingeführt, das Kunden von Range Rover, Defender, Discovery und Jaguar einen im Kaufprozess integrierten, lückenlosen und sofortigen Versicherungsschutz anbietet. - BBVA: In Zusammenarbeit mit Allianz Partners hat BBVA in Italien "My Trips" auf den Markt gebracht, ein einzigartiges Tool, das es den Kunden ermöglicht, eine Reise im Voraus zu planen, ihre Ausgaben zu verfolgen und eine personalisierte digitale Versicherungspolice für ihre Reisen abzuschließen. Die digitale Integration der Versicherungsangebote wurde dank der simplesurance-Technologie möglich. Robin von Hein, CEO and Gründer von simplesurance: "simplesurance wurde mit einer einfachen Idee gegründet: Im digitalen Zeitalter kann intelligente Technologie die Art und Weise, wie Versicherungsprodukte integriert werden, revolutionieren, vereinfachen und verbessern. Im letzten Jahr hat die Zusammenarbeit mit Allianz Partners enorme Vorteile für unser Unternehmen und unsere Kunden gebracht, darunter auch namhafte Partnerschaften in verschiedenen Branchen." Übertragung der deutschen Makler-Tochtergesellschaft "Schutzklick Makler" an Clark Im Einklang mit den strategischen Prioritäten, hat die Allianz "Schutzklick Makler", die deutsche Maklertochter von simplesurance, an Clark, ein Portfoliounternehmen der Allianz X, übertragen. Das Maklergeschäft wird vollständig in die CLARK-Unternehmensgruppe integriert, inklusive dem "Schutzklick Makler"-Team, welches in der Kundenbetreuung und Beratung am Standort Berlin aktiv bleibt. Über simplesurance Die simplesurance GmbH, mit Hauptsitz in Berlin und weiteren Teams in München, Lissabon, Tokio, Mumbai und Paris, ist ein führender Anbieter von integrierten Versicherungen in sich schnell verändernden Ökosystemen wie Mobility, E-Commerce, Travel, FinTech und Banking. Namhafte Unternehmen nutzen die Technologie von simplesurance, um Versicherungen in ihre Customer Journey einzubinden, das gesamte Kundenerlebnis zu verbessern und in über 30 Ländern auf einfache und intelligente Weise einen Mehrwert zu schaffen. Als 100% Tochtergesellschaft von Allianz Partners, entwickelt die simplesurance GmbH den Global Connectivity Player mit transparenten und effizienten Versicherungsdienstleistungen, um Kunden und Unternehmen überall und jederzeit zu verbinden. Dies erfolgt mit modernster Technologie, die simplesurance seit 2012 mit über 140 Mitarbeitern kontinuierlich entwickelt. 