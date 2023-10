PALANTIR - Aktie mit Chance auf weiteren Rallyschub

Unlimited Turbo Optionsschein auf Palantir Technologies Inc - WKN: PN30NR - ISIN: DE000PN30NR0 - Kurs: 3,830 € (BNP)

Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. - WKN: A2QA4J - ISIN: US69608A1088 - Kurs: 17,360 $ (NYSE)

Die Palantir-Aktie startete am 27. Dezember nach einem Tief bei 5,92 USD zu einer starken Rally. Diese führte die Aktie bis 01. August auf ein Hoch bei 20,24 EUR.

Anschließend setzte der Wert auf den Unterstützungsbereich um 13,63 EUR zurück. Diesen Bereich testete der Wert am 18. August und 21. September erfolgreich.

Nach diesem Tief setzte eine scharfe Rally ein. Die Aktie durchbrach die Widerstände bei 16,35 USD und 17,05 USD. Nach einem Hoch bei 18,44 USD setzte eine kleine Konsolidierung ein, welche den Wert gestern in den Bereich zwischen 17,05 und 16,35 USD führte. Die Aktie bildete ein Intradayreversal aus und machte die Verluste komplett wieder wett.

Kaufwelle möglich

Die gestrige Tageskerze bietet den Bullen eine gute Chance auf einen weiteren Rallyschub. Dieser könnte die Aktie in Richtung 20,24 USD führen.

Ein Rückfall unter 16,35 USD wäre ein Rückschlag für die Bullen. In diesem Fall könnte der Wert noch einmal in Richtung 13,56 USD abfallen.

Fazit: Die Bullen haben eine Chance, die Rally der letzten Wochen jetzt direkt fortzusetzen.

Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.

