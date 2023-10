REGENERON - Eine bessere Chance bekommen die Bullen nicht

Regeneron Pharmaceuticals Inc. - WKN: 881535 - ISIN: US75886F1075 - Kurs: 843,660 $ (Nasdaq)

Die Regeneron-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im April 2023 erreichte der Wert ein Allzeithoch bei 837,55 USD. Nach einem Rückfall auf 684,80 USD zog die Aktie auf ein neues Allzeithoch an. Ein stabiler Ausbruch gelang aber nicht.

Die Aktie konsolidierte in den letzten Wochen an diesem Allzeithoch aus dem April in einer bullischen Flagge. Dabei behauptete sich der Wert über dem Unterstützungsbereich um 794,00 USD.

Ab 08. Oktober drückte die Aktie gegen die obere Begrenzung der Flagge. In den letzten drei Handelstagen schloss der Wert jeden Tag über der oberen Begrenzung der Flagge und auch über dem Hoch aus dem Mai 2023. Aber große Aufwärtsdynamik ist trotz eines zwischenzeitlichen neuen Rekordhochs bei 847,00 USD noch nicht zu sehen. Denn dieses Hoch wurde sofort abverkauft. Aber der Pharmawert behauptet sich über dem Hoch aus dem Mai 2023.

Rallychancen intakt

Die Regeneron-Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen weiter ansteigen. Eine Rally an eine längerfristige obere Pullbacklinie bei aktuell 953,75 USD ist möglich. Im Idealfall setzt sich der Wert jetzt zügig von der Marke bei 837,55 USD nach oben ab.

Ein Rückfall unter das Tief vom 10. Oktober bei 825,79 USD würde die Rally zumindest deutlich verzögern. Sogar ein mittelfristige Topbildung würde dann drohen. Sie wäre aber nicht abgeschlossen. Das wäre erst mit dem Rückfall unter den Unterstützungsbereich um 799,77 USD - 794,00 USD der Fall.

Fazit: Trotz wenig ausgeprägter Aufwärtsdynamik in den letzten Tagen hat die Regeneron-Aktie gute Rallychancen. Sie könnten in den nächsten Wochen 13-15% ansteigen.

Regeneron Pharmaceuticals - Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)