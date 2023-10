Aktien Osteuropa Schluss: Verluste in Warschau und Prag - Gewinne in Moskau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch nach den überwiegend deutlichen Gewinnen an den Vortagen konsolidiert. Dabei büßten die beiden bedeutendsten polnischen Aktienindizes zur Wochenmitte jeweils mehr als ein Prozent ein, nachdem sie an den Vortagen mit starken Kursanstiegen auf die Ergebnisse der Parlamentswahl reagiert hatten. Ansonsten hielten sich die Bewegungen in der Region in Grenzen.

International blieb der Nahost-Konflikt ein Hauptthema. Nach Börsenschluss dürften sich die Blicke der Investoren auf den Konjunkturbericht der US-Notenbank richten.

An der Börse in Warschau sank der Wig-20 um 1,12 Prozent auf 2094,62 Punkte. Für den Wig ging es um 1,05 Prozent auf 70 474,84 Zähler nach unten.

Starke Abgaben verbuchten die schwer gewichteten Aktien von Pekao . Sie fielen um mehr als drei Prozent, während PKO Bank Polski knapp drei Prozent verloren.

Dino Polska legten um 0,7 Prozent zu. Der Einzelhändler hatte eine Übernahme im e-Kommerzbereich getätigt. Gekauft wurde die Plattform eZebra.

Der PX in Prag gab um 0,25 Prozent auf 1351,84 Punkte nach. Unter den Unternehmen mit besonders hoher Marktkapitalisierung fielen VIG um 1,1 Prozent. Komercni Banka sanken um 0,7 Prozent.

Der ungarische Bux verbuchte ein Plus von 0,05 Prozent auf 57 075,30 Punkte. Zuwächse von 1,4 Prozent bei MTelekom und 0,8 Prozent bei Richter standen Abgaben bei Mol von 1,1 Prozent gegenüber.

Die Moskauer Börse schloss mit Zuwächsen. Der RTS-Index stieg um 0,42 Prozent auf 1051,17 Zähler./sto/mik/APA/la/jha/