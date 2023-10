Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Erfolgreicher Exit eines Portfolio-Unternehmens und bedeutende Investition in KI und digitale Gesundheit bei der Früherkennung von Krebs im Wert von CHF 23.3 Mio.



18.10.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Zürich, 18. Oktober 2023: Xlife Sciences AG (SIX: XLS) ist eine strategische Zusammenarbeit mit 4D Lifetec AG eingegangen, was eine neue Phase im Gesundheitssektor markiert: Diese Kooperation kombiniert finanzielle Fähigkeiten mit innovativer Technologie, um die Früherkennung von Krebs zu revolutionieren. Die Vereinbarung beinhaltet einen zweigleisigen Ansatz: Erstens erweitert 4D Lifetec die Fähigkeiten ihres 4D Lifetest™ im Bereich der digitalen Gesundheit durch den Erwerb des Portfolio-Unternehmens x-diagnostics GmbH von Xlife Sciences in einem Aktiendeal und zweitens einer direkten Investition von Xlife Sciences in 4D Lifetec. Das Gesamtvolumen der Transaktionen liegt bei 23,3 Mio. CHF. Xlife Sciences etabliert sich dadurch als 20% Anteilseigner an 4D Lifetec. Das Portfolio-Unternehmen x-diagnostics GmbH wurde 2021 in Zürich gegründet (Xlife Sciences hält 100% der Anteile) und entwickelt Produkte, welche KI im Bereich der Onkologie einsetzen, insbesondere bei der Früherkennung von Krebszellen. Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von Xlife Sciences und 4D Lifetec, Innovationen voranzutreiben und optimale Patientenversorgung zu bieten. Insbesondere ist eines der Hauptziele, die Grundlagen für die Börsenreife in den USA zu schaffen, was durch die bereits bestehende US-Entität von 4D Lifetec erleichtert wird. Die Kernmission von 4D Lifetec, Patienten durch Früherkennung von Krebs zu unterstützen, wird durch ihren wegweisenden Immunonkologie-Biomarker, den 4D Lifetest™, gewährleistet. Diese Tests, die sich auf Frühstadien von Krebs (I und II) konzentrieren, versprechen proaktive Gesundheitsschutzmaßnahmen und effektives Screening von Patienten. Der einfach zu verwendende IVD-zertifizierte Bluttest ermöglicht eine einzigartige Hochdurchsatzanalyse von Patientenproben und liefert einen leistungsstarken Datensatz, der nun durch die Transaktion für das Training der KI zugänglich wird. Unterstützt durch eine erhebliche Investition erhält 4D Lifetec Zugang zu innovativer KI, welche die Möglichkeiten der Krebsdiagnose neu definieren wird. Zusätzliche Synergien ergeben sich durch den Zugang zum Netzwerk im digitalen Gesundheitsbereich von Xlife Sciences. Die Investition von Xlife Sciences bringt nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch unschätzbare Expertise, ein weitreichendes Netzwerk und durch die Allianz mit FUSE-AI GmbH Zugang zu modernsten KI-Lösungen. Diese technologischen Fortschritte werden es 4D Lifetec ermöglichen, verschiedene Datenquellen wie Patientenakten, genetische Daten und Bildgebung zu kombinieren und so eine umfassende Entscheidungsunterstützung für Onkologen sicherzustellen. Das Ergebnis? Verbesserte Präzision bei der Krebsdiagnose, welche den Standard und die Ergebnisse der Patientenversorgung steigert. Oliver R. Baumann, CEO von Xlife Sciences AG, äußerte seine Begeisterung über die Partnerschaft und erklärte: «Wir freuen uns darauf, diese Reise mit 4D Lifetec anzutreten. Gemeinsam werden wir den Weg ebnen, um modernste KI-Technologien zur Verbesserung von Gesundheitslösungen und zur Neudefinition von Diagnostik einzusetzen.» Dr. Giancarlo Rizzoli, CEO von 4D Lifetec, teilte seine Vision und kommentierte: «Die vereinten Kräfte von 4D Lifetec und Xlife Sciences sind ein Game-Changer und ebnen den Weg zu neuen Horizonten im Bereich der digitalen Gesundheit. Wir freuen uns auf unsere gemeinsame Zusammenarbeit.» Zusammen verfolgen beide Unternehmen die Mission, die Arbeitsabläufe zu optimieren, expansive Wachstumswege durch digitale Gesundheit zu erschließen und aktiv zur progressiven Entwicklung der Krebsdiagnostik beizutragen. Darüber hinaus sprechen beide Unternehmen ihren Stakeholdern und Aktionären ihren herzlichen Dank für ihre unermüdliche Unterstützung aus. Der Abschluss wird für Ende November erwartet. Finanzkalender Geschäftsbericht 2023 23. April 2024 Generalversammlung 2024 20. Juni 2024 Halbjahresbericht 2024 19. September 2024 Xlife Sciences AG,

Talacker 35,

8001 Zürich,

Schweiz,

Tel. +41 44 385 84 60

info@xlifesciences.ch, www.xlifesciences.ch,

Handelsregister Zürich CHE-330.279.788

Börsenplatz: SIX Swiss Exchange Kontakt

Auskünfte für Investoren und Journalisten: Xlife Sciences AG, Dr. Dennis Fink, dennis.fink@xlifesciences.ch

Informationen zur 4D Lifetec AG: Liv Enya Torresan, liv.torresan@4dlifetec.com Über Xlife Sciences AG (SIX: XLS)



Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lösungen für einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualität anzubieten. Ziel ist es, eine Brücke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfältig ausgewählte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und künstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nächste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch Über 4D Lifetec AG



4D Lifetec ist ein Pionier in der Früherkennung von Krebs mit der Mission, Patienten durch proaktiven Gesundheitsschutz zu stärken. Ihre KI-gestützten immunologischen Hochdurchsatz-Bluttests können Krebs in seinen frühesten Stadien erkennen, was eine rechtzeitige Intervention und Behandlung ermöglicht. Diese Früherkennung erhöht signifikant die Chancen einer erfolgreichen Behandlung und verbessert die Patientenergebnisse.Weitere Informationen unter https://4dlifetec.com/ Rechtlicher Hinweis (in Englisch)



Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

Ende der Adhoc-Mitteilung