EQS-News: Multitude AG verschiebt den Capital Markets Day 2025

Zug, 11. Juli 2025 – Die Multitude AG, ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kreditvergabe und Online-Banking für Privatkunden, kleine und mittelständische Unternehmen sowie andere FinTechs anbietet (WKN: A40VJN, ISIN: CH1398992755) („Multitude“, „das Unternehmen“ oder „die Gruppe“), gibt ein neues Datum für den Capital Markets Day 2025 bekannt.

Um die Zeit der Stakeholder effizienter zu nutzen und zur Förderung eines fokussierteren Austauschs mit Investoren und Analysten , wird die Veranstaltung um eine Woche vorgezogen.

Der Capital Markets Day, ursprünglich für den 20. November 2025 geplant, findet nun am 13. November 2025 statt und fällt mit dem Earnings Call und der Veröffentlichung des Ergebnisses für die ersten neun Monate 2025 der Gruppe zusammen.

Das Unternehmen bestätigt hiermit die folgende Aktualisierung des Finanzkalenders:

Kontakt:

Adam Hansson Tönning

Head of IR and Treasury

Phone: +46733583171

E-Mail: adam.tonning@multitude.com



Über Multitude AG:

Multitude ist ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kreditvergabe und Online-Banking für Privatpersonen, KMU und andere FinTechs anbietet, die von traditionellen Banken nicht ausreichend bedient werden. Die Dienstleistungen werden über drei unabhängige Geschäftsbereiche angeboten, die durch unsere interne Wachstumsplattform unterstützt werden: Consumer Banking (unter der Marke „Ferratum“), SME Banking (Marke „CapitalBox“) und Wholesale Banking (Marke „Multitude Bank“). Die Gruppe beschäftigt über 700 Mitarbeitende in 25 Ländern und ist in 17 Märkten aktiv. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Multitude einen Gesamtumsatz von 264 Mio. EUR. Das Unternehmen wurde 2005 in Finnland gegründet, hat seinen registrierten Sitz der Muttergesellschaft in der Schweiz, und ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „MULT“ gelistet. www.multitude.com

