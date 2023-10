IRW-News: Medaro Mining Corp.: Rock Edge Resources, JV-Partner von Medaro, gibt Ergebnisse der Probenahmen im Rahmen des Feldprogramms 2023 bei Superb Lake bekannt

IRW-PRESS: Medaro Mining Corp.: Rock Edge Resources, JV-Partner von Medaro, gibt Ergebnisse der Probenahmen im Rahmen des Feldprogramms 2023 bei Superb Lake bekannt

19. Oktober 2023 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / - Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA OTC:MEDAF FWB:1ZY) (Medaro oder das Unternehmen) gibt über seinen JV-Partner Rock Edge Resources (Rock Edge) die Ergebnisse des Feldprogramms 2023 (siehe Pressemeldung vom 10. August 2023) auf dem Konzessionsgebiet Superb Lake (das Projekt) im Nordwesten Ontarios bekannt.

Diese Analyseergebnisse bestätigten das Potenzial des spodumenhaltigen Trends auf dem Konzessionsgebiet, der in der Pressemeldung von Rock Edge vom 18. Juni 2023 beschrieben wurde.

Der Trend wird durch 4 separate freiliegende Pegmatitausbisse definiert, von denen 3 nachweislich Spodumen enthalten. Diese 4 Ausbisse folgen einem Ost-West-Trend über 125 m mit einer scheinbaren Mächtigkeit von 0,80 m bis 3,70 m. Die Mächtigkeit ist jedoch offen, da jeweils nur ein Kontakt freiliegt. Der Trend ist an beiden Enden offen, wobei die mächtigsten Ausbisse im OSullivan Lake verschwinden (Abbildung 1).

Aus den vier Ausbissen des Trends wurden fünf Proben entnommen. Ihre Ergebnisse bestätigen, dass der Trend ertragreich ist, wobei drei Proben Li2O-Werte von über 0,80 % aufwiesen. Die fünf Proben lieferten auch bedeutende Tantalwerte zwischen 184 und 320 ppm Ta2O5 (Tabelle 1).

Gesteinsart Quelle Probentyp Probe-Nr. Li2O (%) Ta2O5 (ppm)

Pegmatit Ausbiss Splitterprobe 428006 1,13 236

Pegmatit Ausbiss Stichprobe 428104 0,85 184

Pegmatit Ausbiss Stichprobe 428105 2,63 242

Pegmatit Ausbiss Stichprobe 428106 0,01 320

Pegmatit Ausbiss Stichprobe 428107 0,01 236

Tabelle 1: Analyseergebnisse aus dem Trend der spodumenhaltigen Pegmatitgänge

Das Konzessionsgebiet Superb Lake umfasst circa 2.378 Hektar im Gebiet OSullivan Lake/Maun Lake im Bergbaudistrikt Thunder Bay im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario. Geologisch gesehen befindet sich das Konzessionsgebiet im östlichen Teil der Subprovinz Wabigoon in der geologischen Provinz Superior. Nachdem in der Vergangenheit am Ufer von Superb Lake Lithium entdeckt wurde, haben in der Superb-Lake-Gegend seit den 1950er-Jahren Explorationen stattgefunden. Der entdeckte Ausbiss hat Berichten zufolge eine freiliegende Mindestlänge von 16 m, während seine Mächtigkeit von 2,50 m bis maximal 3,70 m reicht. Im Jahr 2020 ergaben vier einem spodumenreichen Teil des Ganges entnommene Proben 1,77 % bis 4,03 % Li2O.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72310/Medaro_191023_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Probenentnahmestellen und bedeutende Werte im Rahmen des Feldprogramms 2023

Qualifizierter Sachverständiger

Afzaal Pirzada, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

Michael R. Mulberry

CEO & Direktor

Über das Unternehmen

Medaro Mining Corp. ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (BC), und besitzt Optionen auf das Lithiumkonzessionsgebiet Superb Lake in Thunder Bay, Ontario, die Lithiumkonzessionsgebiete Lamotte, Darlin, Rapide, Pontax und CYR South in Quebec sowie das Urankonzessionsgebiet Yurchison im Athabasca-Becken in Saskatchewan. Das Unternehmen ist an einem Joint-Venture-Abkommen beteiligt, das das Unternehmen mit der Entwicklung und Vermarktung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat beauftragt.

Anleger, die sich genauer informieren möchten, werden auf die unter www.sedar.com eingereichten Unterlagen zu Medaro verwiesen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen in Bezug auf zukünftige Leistungen, einschließlich Aussagen bezüglich des Inhalts und des Zeitplans des Programms, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich bedenkenlos auf solche vorausschauenden Aussagen verlassen sollten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetze gefordert.

