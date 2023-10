Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Weiter auf Kurs



19.10.2023 / 06:30 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Auftragseingang und Umsatz: Wachstum trotz herausfordernder Lage im Bausektor

Betriebsergebnis im dritten Quartal: EBIT-Marge 10,3%, bereinigte EBIT-Marge 11,1%, deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr

Konzerngewinn und Gewinn pro Aktie: signifikant gestiegen

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit: Erholung im Vorjahresvergleich dank besserer Geschäftsentwicklung

Ausgewogene globale Präsenz mindert Einfluss des Abschwungs im chinesischen Bausektor

Stark negative Fremdwährungseffekte

Geschärfter Ausblick für das Gesamtjahr 2023 In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 stiegen Auftragseingang und Umsatz in Lokalwährungen trotz herausfordernder Marktbedingungen um 1,7% bzw. 8,5% auf CHF 8 595 Mio. sowie auf CHF 8 534 Mio. Das Betriebsergebnis wuchs um 44,1% auf CHF 892 Mio., was einer EBIT-Marge von 10,5% entspricht. Der Konzerngewinn stieg signifikant auf CHF 691 Mio., was einer Konzerngewinnmarge von 8,1% entspricht. Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit verbesserte sich um 92,6% auf CHF 724 Mio. Über Schindler

Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen rund 70 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler hat sich als langfristiges, wissenschaftsbasiertes Emissions-Reduktionsziel das Erreichen von Netto-Null-Emissionen auf der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2040 gesetzt. Dies soll durch eine 90%ige absolute Reduktion von Treibhausgasemissionen in den Scopes 1, 2 und 3 – ausgehend vom Basisjahr 2020 – erzielt werden, während gleichzeitig an der Neutralisierung der Restemissionen gearbeitet wird. Mehr Informationen

Katherine Lee | Head of External Communications

Phone +41 414 45 36 11 | Mobile +41 79 712 94 99

katherine.lee@schindler.com Marco Knuchel | Head Investor Relations

Phone +41 41 445 30 61

marco.knuchel@schindler.com Schindler Management AG

