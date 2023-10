Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Baloise verlängert ihre strategische Sponsoringpartnerschaft mit der Baloise Session



23.10.2023 / 08:00 CET/CEST



Basel, 23.10.2023. Baloise verlängert ihr Engagement als Presenting-Sponsor der Baloise Session um weitere vier Jahre bis 2029. Damit stärkt Baloise ihre strategische Sponsoringausrichtung auf dem Gebiet der Musik. Baloise fördert die Musik in der Schweiz und tritt in diesem Rahmen sowohl als Sponsor der Baloise Session wie auch als Veranstalter von eigenen Konzerten sowie einer eigenen schweizweiten Konzerttournee auf. Baloise und die Baloise Session freuen sich, die seit 1998 bestehende Partnerschaft bis 2029 verlängern zu können. Damit bilden wir eine optimale Ausgangslage, um die langfristige Entwicklung des Musikfestivals mit der nötigen planerischen Sicherheit weiter vorantreiben zu können. Zusammen schaffen wir so eine einzigartige musikalische Plattform für Emotionen und unvergessliche Momente. Die Baloise Session ist eines der renommiertesten Musikfestivals der Schweiz. Die einmalige Mischung aus Weltklassekünstlern und intimer Clubtisch-Atmosphäre hat die Musikveranstaltung zu einem jährlichen Publikumsmagneten gemacht. «Die 25-jährige Partnerschaft mit Baloise ist geprägt von beidseitigem Engagement, stetiger Weiterentwicklung und gegenseitigem Vertrauen. Was will man mehr!», freut sich Beatrice Stirnimann, CEO der Baloise Session. Clemens Markstein, CEO von Baloise in der Schweiz fügt hinzu: «Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit der Baloise Session. Musik ist erlebbare Emotion und soll uns auch in Zukunft auf vielen Ebenen weiter begleiten.» «Wir freuen uns auf viele weitere Jahre Zusammenarbeit und auf fantastische Musik», ergänzt Marc Hallauer, Head of Live Communication bei Baloise. Kontakt Baloise

