EQS-Adhoc: Traumhaus AG passt Prognose für das Jahr 2023 an

EQS-Ad-hoc: Traumhaus AG / Schlagwort(e): Immobilien/Prognoseänderung

Traumhaus AG passt Prognose für das Jahr 2023 an



23.10.2023 / 16:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Vorstand der Traumhaus AG korrigiert die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 auf eine Umsatzbandbreite von 115 bis 125 Mio. EUR und ein EBITDA Minus 2,9 Mio. EUR bis zu leicht positiv. Die Ertragslage der Traumhaus AG verschlechtert sich in Summe aufgrund geringerer Verkäufe im margenreichen Grundstücksgeschäft, höheren Baukosten über verschiedene Projekte und deutlich verlängerten Projektzyklen, die darüber hinaus mit höheren und längeren Vorfinanzierungen begleitet werden müssen. Der Grund hierfür ist der massive konjunkturelle Einbruch im Bereich der Wohnungsbauwirtschaft, der auf steigende Zinsen, Inflation, mangelnde Förderung durch den Staat sowie auf die Verunsicherung bei den Käufern bedingt durch Kriege in der Ukraine oder jetzt neu im Nahen Osten zurückzuführen ist. Über Traumhaus AG Die Traumhaus AG, gegründet 1993 mit Sitz in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und Pionier für iSerielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau, Fertigteil- und Modulproduktion und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: „Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!“ Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel. Traumhaus AG Investor Relations ir@traumhaus-familie.de +49 6122 58653 – 0 Media:

BeckerBeratungsGesellschaft (BBG)

Klaus-Karl Becker

Neustr. 23

55296 Gau-Bischofsheim / Mainz

+49 (0) 172 61 41 955

kkb@b-bg.de



Ende der Insiderinformation

23.10.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com