EQS-News: Funkwerk gewinnt mehrere neue Rahmenvereinbarungen im Be-reich Fahrgastinformationssysteme

PRESSEMITTEILUNG / CORPORATE NEWS Funkwerk gewinnt mehrere neue Rahmenvereinbarungen im Bereich Fahrgastinformationssysteme

Aufträge im DACH-Raum schaffen solide Basis für die künftige Geschäftsentwicklung

Umsatzvolumen von bis zu 50 Mio. Euro über die gesamte Laufzeit der Verträge Kölleda, 23. Oktober 2023 – Die Funkwerk AG, einer der technologisch führenden Anbieter von innovativen Kommunikations-, Informations- und Sicherheitssystemen sowie technischer Dienstleistungen, hat in den letzten Wochen den Zuschlag für mehrere größere Aufträge erhalten. Das Umsatzvolumen der Rahmenvereinbarungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), die wesentlich sind für die weitere Geschäftsentwicklung des Bereichs Fahrgastinformationssysteme und sich jeweils über mehrere Jahre erstrecken, beläuft sich über die gesamte Laufzeit in Summe auf bis zu 50 Mio. Euro. Unter anderem übernimmt Funkwerk für die Deutsche Bahn (DB AG) die Entwicklung, Lieferung und den Service einer neuen Generation von Zuginfomonitoren, die auf Bahnsteigen und in Empfangsgebäuden installiert werden. Der Rahmenvertrag über eine Laufzeit von mindestens vier Jahren umfasst verschiedenste Anzeigervarianten und Vitrinen. Ziel der DB ist es, bis 2030 alle Bahnsteiganzeiger zu modernisieren und den Reisenden sowohl bestmögliche Kundeninformation zur Verfügung zu stellen als auch papierlose Bahnsteige zu ermöglichen. Von der BLS AG, dem zweitgrößten Bahnunternehmen in der Schweiz, wurde Funkwerk mit der Neuentwicklung der landesweit installierten Kundeninformationssysteme beauftragt, die in den nächsten Jahren ausgetauscht werden. Dafür werden zwei individuell konzipierte Komponenten entwickelt: Eine Stele mit Monitor und eine Säule, die eine Text-to-Speech-Funktion sowie einen Taster für Bedarfshalte (Halt auf Verlangen) beinhaltet. Beide Systeme werden in mehreren Varianten geliefert und in das Eisenbahnnetz der BLS AG integriert. Neben der Entwicklung umfasst das Projekt, das noch im laufenden Jahr startet und bis mindestens 2026 läuft, auch die Wartung und den Support der Kundeninformationssysteme. Für Bahnhöfe der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) entwickelt, produziert und installiert Funkwerk rund 2.800 für den Außenbereich geeignete Informationsstelen. Die digitalen Systeme zeigen verschiedene Mobilitätsinformationen und Auskünfte zum Bahnhof an. Auch diese Rahmenvereinbarung, die einen Zeitraum von acht Jahren umfasst, sichert die Auslastung des Geschäftsbereichs Fahrgastinformationssysteme. Die Funkwerk AG, Kölleda/Thüringen, ist als mittelständischer Technologiekonzern spezialisiert auf lösungsorientierte Informations-, Kommunikations- und Sicherheitssysteme für den Schienenverkehr, Infrastruktur, Behörden und Unternehmen sowie technische Dienstleistungen. Funkwerk-Produkte basieren auf modernsten Verfahren der Funk- und Kommunikationstechnik sowie der Datenverarbeitung und tragen zur Kostensenkung bei den Kunden bei. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Funkwerk AG, Im Funkwerk 5, 99625 Kölleda, Tel.: 03635 458 500, Fax: 03635 458 399 E-Mail: ir@funkwerk.com Pressekontakt:

Redaktionsbüro tik GmbH, Claudia Wieland, Tel.: 0911 988 170 71, info@tik-online.de





Kontakt:

Funkwerk AG

Kerstin Schreiber, Vorstand

Im Funkwerk 5

99625 Kölleda

Tel.: 03635 458 300

Fax: 03635 458 599

