EQS-Adhoc: Rheinmetall AG steigert das Operative Ergebnis im dritten Quartal 2023 erheblich und übertrifft die Markterwartungen – Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2023 bestätigt

Rheinmetall AG steigert das Operative Ergebnis im dritten Quartal 2023 erheblich und übertrifft die Markterwartungen – Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2023 bestätigt



25.10.2023 / 19:54 CET/CEST

Düsseldorf, den 25. Oktober 2023- Die Rheinmetall AG steigerte ihre Profitabilität im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres erheblich und konnte damit die aktuellen Markterwartungen deutlich übertreffen.

Auf Basis der vorläufigen Zahlen zum 25. Oktober 2023 wird für den Berichtszeitraum ein Operatives Ergebnis iHv. 191 MioEUR (Konsensus: 165,4 MioEUR) erwartet, die Operative Ergebnismarge steigt auf 10,9% (Konsensus: 9,4%). Die nun vorliegenden vorläufigen Umsatzzahlen in Höhe von 1.758 MioEUR für das dritte Quartal liegen auf den Markterwartungen. Alle im Konsensus für das dritte Quartal abgebildeten Zahlen umfassen erstmalig den Umsatz- und Ergebnisbeitrag der Rheinmetall Expal Munitions S.A.U., die mit Wirkung zum 01.08.2023 konsolidiert wird.

Das erheblich über den Erwartungen liegende Operative Ergebnis ist vor allem starken Marktdynamiken im Geschäft mit Sicherheitstechnologie - insbesondere im Bereich der Division Weapon and Ammunition - geschuldet, welche im Berichtszeitraum des dritten Quartals zu einem vorteilhaften Produkt- und Margenmix führten. Insbesondere aufgrund der höheren Produktionsvolumina kam es in dieser Division zu positiven Leverage-Effekten.

Auf Basis der sehr positiven Entwicklung im dritten Quartal und vor dem Hintergrund der alljährlich erfolgenden Beschleunigung der Abrufe im Jahresendquartal bestätigt der Vorstand die organische Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2023 mit einem Konzernumsatz in einer Bandbreite von 7,4 bis 7,6 MrdEUR (exklusive Akquisitionen) und einer Operativen Ergebnismarge von rund 12%. Die separat kommunizierte Umsatzerwartung für Rheinmetall Expal Munitions S.A.U. liegt nun leicht über den bisherigen Erwartungen in Höhe von 150-190 MioEUR. Die Operative Rendite von Rheinmetall Expal Munitions S.A.U. wird nun bei über 25% erwartet.

