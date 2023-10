Netflix kann Abonnentenzuwachs im 3. Quartal fast vervierfachen!

Netflix kann den Abonnentenzuwachs mit 9 Mio. Kunden fast vervierfachen

Netflix Inc. bietet eine Streamingplattform und zählt mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Weiterhin ist Netflix laut Auswertungen von Nielsen mit 8 % der US-Fernsehzeit hinter YouTube der führende Streamingdienst. Zunehmender Konkurrenzdruck, rückläufige Verbraucherausgaben, das Teilen der Nutzeraccounts oder auch Streiks in Hollywood sorgten in den letzten Monaten für Skepsis bei den Investoren, die nun mit einem starken 3. Quartal wie weggefegt erscheint. Überzeugen konnte ein Umsatzplus von knapp 8 % auf 8,54 Mrd. USD (Konsens: 8,53 Mrd. USD). Auch der Nettogewinn verbesserte sich um 20,3 % auf 3,73 USD je Aktie (Konsens: 3,49 USD). Eine in diesem Jahr gestartete Initiative, um das Teilen der Passwörter von schätzungsweise 100 Mio. Haushalten besser zu unterbinden, zahlt sich nun aus. Statt einer Kündigungswelle konnten die Neukundenzugänge im Vergleich zum Vorjahresquartal mit netto knapp 8,8 Mio. Abonnenten fast vervierfacht werden, was dazu führte, dass auch die Konsensschätzungen von 6,2 Mio. Nutzern übertroffen werden konnten. Mit dem höchsten Anstieg seit dem 2. Quartal 2020 läuft es damit auch wieder besser als zu Spitzenzeiten während der Coronapandemie. Diese Dynamik soll mit ähnlich starken Zuwächsen auch im laufenden 4. Quartal weiter anhalten. Weltweit gibt es nun insgesamt rund 247 Mio. Abonnenten, davon 70 % außerhalb des Heimatmarktes. Netflix sieht hier nun einen klareren Weg, um die 500 Mio. Haushalte mit vernetzten Fernsehgeräten zu erreichen.

180-Mrd.-USD-Chance mit lukrativen Werbeeinnahmen steht erst am Anfang

