SCHAEFFLER - Aktie im freien Fall! Das ist jetzt wichtig!

Schaeffler AG - WKN: SHA015 - ISIN: DE000SHA0159 - Kurs: 4,720 € (XETRA)

In den vergangenen Monaten hatten es Anleger in der Schaeffler-Aktie alles andere als leicht. In dem bereits schwierigen Umfeld bricht der Aktienkurs heute weiter ein, nachdem die Schweizer Großbank UBS die Aktie von „Neutral“ auf „Verkaufen“ herabgestuft hat. Die Bank sieht momentan ein Kursziel im Bereich von 4,50 EUR. Notierungen darüber spiegeln nicht die Branchenaussichten und die Folgen der wahrscheinlichen Übernahme des Antriebsspezialisten Vitesco wider, so die UBS.

Beste Basis für einen Kauf?

Die heutigen Verkäufe in der Schaeffler-Aktie sorgen für weitere Kursverluste in den Depots von Anlegern. Die Frage, wie man sich davor hätte schützen können, ist natürlich berechtigt. Eine einfache Regel wäre gewesen, sich nicht gegen den laufenden Abwärtstrend zu stellen, der immerhin schon seit Mitte April das Kursgeschehen dominiert.

Was theoretisch so leicht klingt, ist praktisch oftmals gar nicht so easy. Hier spielen einem gerne auch die Emotionen einen Streich. Das kommt dir vielleicht bekannt vor. Falls ja, schau heute gerne im Q&A der Trader-Ausbildung vorbei.

Aber zurück zur Schaeffler-Aktie. Mit den heutigen Kursverlusten dominieren die Verkäufer natürlich immer noch das Kursgeschehen. Gänzlich chancenlos sind die Bullen aber nicht. Zum einen ist die Aktie in den vergangenen Monaten weit gefallen, zum anderen steuert man direkt auf den großen Unterstützungsbereich um 4,50 EUR zu. Interessanterweise ist dies genau der Preisbereich, den auch die UBS als interessant deklariert. Kommt es hier zur Bodenbildung, wären mittelfristig sogar wieder Gewinne auf 6 EUR und darüber hinaus möglich. Bei einem Rutsch darunter müsste mit einem Test des Tiefs von 2020 im Bereich von 4,13 EUR gerechnet werden.

Fazit: Die Schaeffler-Aktie ist kurzfristig zwar immer noch im Abwärtstrend unterwegs, diese jedoch erst jetzt zu verkaufen, könnte sich als problematisch erweisen. Mit der Nähe zur Unterstützung um 4,50 EUR könnte in der Aktie ein Stabilisierungsversuch einsetzen. Im besten Fall kann daraus sogar ein neuer Aufwärtstrend gestartet werden.

Trading kannst du nicht nur lernen, du musst es auch! Ich helfe dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren und 600 EUR Rabatt sichern! Nur noch heute!!!!

Schaeffler Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)