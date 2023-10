Simon Property Group zahlt Dividende an die Investoren

Der amerikanische Immobilienkonzern Simon Property Group Inc. (ISIN: US8288061091, NYSE: SPG) wird seinen Investoren am 29. Dezember 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 US-Dollar je Aktie für das vierte Quartal ausbezahlen. Record date ist der 8. Dezember 2023.

Auf das Jahr hochgerechnet werden unter Voraussetzung einer gleichbleibenden Ausschüttung 7,60 US-Dollar ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 105,33 US-Dollar (Stand: 30. Oktober 2023) bei 7,22 Prozent. Die Simon Property Group operiert als Real Estate Investment Trust (REIT) und zahlt seit 1994 eine Dividende an die Investoren. Im Juni 2020 wurde die Dividende von 2,10 US-Dollar auf 1,30 US-Dollar reduziert. Seitdem kam es zu acht Anhebungen.

Der Shopping-Mall-Betreiber hat seinen Firmensitz in Indianapolis, Indiana. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz von 1,41 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,32 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am 30. Oktober 2023 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 594,14 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 539,04 Mio. US-Dollar). Der FFO je Aktie betrug 3,20 US-Dollar (Vorjahr: 2,93 US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 10,34 Prozent im Minus (Stand: 30. Oktober 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 39,14 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de