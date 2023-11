PDD Holdings: 100 USD wackeln

Nachdem im Bereich zwischen 23,21 und grob 68,45 US-Dollar in 2021/2022 eine inverse SKS-Formation etabliert wurde, konnte diese durch einen Sprung über die Nackenlinie Mitte November letzten Jahres aktiviert werden, dies brachte zu Beginn dieses Jahres Hochs von 106,38 US-Dollar hervor. Nach einer Konsolidierung zurück in den Bereich des EMA 200 erfolgte in der abgelaufenen Woche ein Ausbruchsversuch über diese Hochs, der allerdings im ersten Anlauf zu scheitern droht. Nichtsdestotrotz ist trotz der relativen Marktschwäche gewisser Kaufdruck zu verzeichnen, womit ein Ausbruchsszenario noch zu einem späteren Zeitpunkt einsetzen könnte.

Taktgeber EMA 50

Sobald PDD Holdings unter den 50-Wochen-Durchschnitt von 100,58 US-Dollar abrutscht, wird eine kleinere Konsolidierung zunächst auf 91,29 und darunter in den Bereich von 85,04 US-Dollar erwartet. Gelingt an dieser Stelle eine Stabilisierung, könnte ein erneuter Anstiegsversuch an die laufende Widerstandszone um 106,38 US-Dollar erfolgen. Aber erst darüber dürfte mittelfristig ein endgültiger Trendwechsel zustande kommen. Ein klares bärisches Szenario ergibt sich dagegen bei einem Bruch des laufenden Aufwärtstrends, Abschläge auf 38,80 und wahrscheinlich noch 23,21 US-Dollar setzen bei Wochenschlusskursen unterhalb von 59,65 US-Dollar ein.