Trading-Chance Cisco Systems: Kreuzunterstützung verteidigt!

Der Router-Spezialist Cisco Systems gehört zu den Urgesteinen unter den US-Hightech-Unternehmen. Das am 31.7. beendete Geschäftsjahr 2022/2023 war eines mit solidem Wachstum, 2023/2024 verspricht ebenfalls eine gute Perspektive. Grund genug, sich die Aktie auf der Long-Seite anzusehen, denn die hat gerade eine entscheidende Kreuzunterstützung verteidigt: Eine Trading-Chance Long.

Die Corona-Jahre hatten das Wachstum von Cisco Systems zwar ausgebremst, aber der unter anderem im US-Index-Flaggschiff Dow Jones gelistete Hightech-Veteran kämpfte sich zurück: In allen vier Quartalen des vergangenen, bei Cisco immer am 31.7. endenden Geschäftsjahres übertraf das Unternehmen die Gewinnprognosen der Analysten.

Splunk-Übernahme verspricht neue Wachstumschancen

2023/2024 erwarten die Experten zwar nur einen moderaten Gewinnanstieg. Aber mit Blick auf die niedrige Bewertung und die spannende Perspektive in Richtung künstliche Intelligenz, die die im September verlautbarte, geplante Übernahme des US-Unternehmens Splunk verspricht, geht der Aufwärtstrend, den die Aktie zeigt und zuletzt verteidigte, in Ordnung.

Zwar liegt das durchschnittliche Kursziel der Experten derzeit „nur“ um 55,50 US-Dollar und damit nicht allzu weit über dem momentanen Kurs. Aber zum Verkauf rät unter den Analysten niemand, das bietet eine gute Stütze. Und das sehen die Trader offenkundig genauso, denn dort, wo es darauf ankam, waren die Käufer zur Stelle:

Die Aktie drehte genau dort, wo sie musste

Sie sehen im Chart, dass die Cisco Systems-Aktie nach dem Anfang September erzielten Jahreshoch eine Korrektur begann, die mit einem „Gap Down“ (Abwärts-Kurslücke) versehen war, als am 21.9. die Meldung über die Splunk-Übernahme ruchbar wurde. Was indes keine untypische Reaktion war, denn bevor eine solche Übernahme das Wachstum befeuert, kostet sie eben erst einmal Geld. Wir sehen aber auch, dass das nicht dazu führte, dass der übergeordnete Trend brach, im Gegenteil:

Quelle: marketmaker pp4

Der wurde Anfang dieser Woche perfekt verteidigt. Die Cisco-Aktie drehte genau auf Höhe der Kreuzunterstützung aus 200-Tage-Linie und mittelfristiger Aufwärtstrendlinie nach oben. Ein klar positives Signal, das man jetzt mit einem engen Stop Loss nutzen könnte, der sogar dann noch eng ist, wenn man ihn knapp unter 50 US-Dollar legt und damit mit einem Risikopuffer versieht:

Bullisches Setup erlaubt gezielt engen Stop Loss

Wir haben für diese Trading-Chance Long ein Knock-Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS herausgesucht, das einen Basispreis und einen Knock Out-Level bei 42,713 US-Dollar ausweist, woraus sich aktuell ein Hebel von 4,92 errechnet. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 49,70 US-Dollar ansiedeln, das entspricht beim aktuellen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0650 einem Kurs um 0,65 Euro in diesem Zertifikat. Die WKN dieses Knock-Out-Zertifikats Long auf Cisco Systems lautet UK8SUH.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 54,58 US-Dollar, 55,44 US-Dollar, 58,18 US-Dollar

Unterstützungen: 52,56 US-Dollar, 51,11 US-Dollar, 50,05 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Cisco Systems

Basiswert Cisco Systems WKN UK8SUH ISIN DE000UK8SUH9 Basispreis 42,713 US-Dollar K.O.-Schwelle 42,713 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UBS Hebel 4,92 Stop Loss Zertifikat 0,65 Euro

