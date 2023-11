EQS-News: Pressemitteilung: Gesellschafterwechsel - Wachstum im Touristik-Software-Bereich: VR Equitypartner investiert in Midoco Group

Emittent / Herausgeber: VR Equitypartner GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Pressemitteilung: Gesellschafterwechsel - Wachstum im Touristik-Software-Bereich: VR Equitypartner investiert in Midoco Group



06.11.2023 / 10:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG: Gesellschafterwechsel

Wachstum im Touristik-Software-Bereich: VR Equitypartner investiert in Midoco Group Frankfurt am Main / Hamburg, 6. November 2023. Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft VR Equitypartner (VREP) übernimmt eine signifikante Minderheitsbeteiligung an der Midoco-Gruppe (Midoco Holding GmbH) – einem führenden Software-Anbieter für die Reiseindustrie mit den Unternehmen Midoco GmbH in Hilden und der Umbrella AG im schweizerischen Wetzikon. In den kommenden Jahren ist eine Fortsetzung der Buy-&-Build-Strategie von Midoco vorgesehen. Die Midoco Gruppe ist der führende Anbieter von Mid-Office- und Profilverwaltungssoftware für die Reisebranche in DACH und weiteren internationalen Märkten. Die cloud-basierten Softwarelösungen automatisieren den Verkaufsprozess von Urlaubs- und Geschäftsreisen. Zu den Kunden der Midoco-Group gehören Online Travel Agenturen, internationale Reisebüroketten und Geschäftsreiseagenturen ebenso wie Reiseveranstalter. Über 25.000 Nutzer arbeiten täglich mit der Midoco Software; pro Jahr werden über sieben Millionen Flugtickets und ein Reisevolumen von mehr als 13 Milliarden Euro verarbeitet. Das Unternehmen wurde im Jahr 2005 gegründet und hat sich durch kontinuierliches Wachstum mit namhaften Kunden eine führende Position in seiner Nische in Europa erarbeitet. Die Midoco-Lösungen ermöglichen den Kunden einen hohen Automatisierungsgrad und damit die effiziente Abwicklung ihrer Prozesse. Diese Leistung bildet die Basis der stabilen und langfristigen Kundenbeziehungen. 2018 übernahm Midoco den Wettbewerber Umbrella AG. Das Schweizer Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, mit seiner führenden Software „Umbrella Faces“ Kundenprofile von Geschäftsreisenden zwischen verschiedenen Buchungssystemen zu synchronisieren. Hier ist Umbrella inzwischen Marktführer in verschiedenen Märkten, unter anderem in den USA. Weitere Add-ons fest eingeplant

VREP übernimmt im Zuge der Transaktion sämtliche Anteile der bisherigen Finanzinvestoren. Das Management- und Gründerteam des Unternehmens, bestehend u.a. aus Steffen Faradi, Jörg Hauschild und Marcus Haarmann, bleibt weiterhin beteiligt. „Midoco ist ein klarer Markt- und Technologieführer in einem attraktiven Wachstumsmarkt. Diese starke Position und die exzellente Reputation im Markt eröffnen weitere Chancen für eine zusätzliche vertikale und horizontale Expansion, um neue Märkte und Kunden zu erschließen. Hinzu kommt, dass das Management-Team von Midoco durch die erfolgreiche Umbrella-Integration beste Voraussetzungen für die Fortsetzung der Buy-&-Build-Strategie mitbringt“, erklärt Christian Futterlieb, Geschäftsführer von VR Equitypartner. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit VR Equitypartner. Mit VREP haben wir den richtigen Partner an der Seite, um das internationale Wachstum der Midoco Gruppe weiter voranzutreiben und die gute Positionierung im DACH-Markt weiter auszubauen. Das wollen wir durch organisches, aber auch gezieltes anorganisches Wachstum erreichen. Das VREP-Team kann uns dabei mit seiner Erfahrung und Know-how bei der Vorbereitung und Begleitung von M&A-Transaktionen hervorragend unterstützen“, so Steffen Faradi von Midoco. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Das Closing wird für Mitte November dieses Jahres erwartet. VR Equitypartner im Überblick:

VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 60 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR. Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de.

Das Transaktionsteam von VR Equitypartner:

Tim Feld, Christoph Simmes, Sebastian Winkler, Jens Schöffel, Jens Osthoff, Alla Dubrovina

Von VR Equitypartner in die Transaktion eingebundene Beratungshäuser:

Finance/Tax: Grant Thornton (Esmir Salcinovic, Marcel Kempf, Dr. Nicolas Brüggen, Dr. Stefan Hahn, Julian Tolksdorf)

Legal: McDermott Will & Emery (Dr. Michael Cziesla, Dr. Christian Marzlin)

Technical: MTA Consulting (Daniel Heller, Jo-Philipp Wich)

Commercial: valantic (Christoph Nichau, René Wieckhorst, Leo Schmitz) Kontakt:

IWK Communication Partner

Florian Bergmann

T: +49 89 2000 30 30

E: vrep@iwk-cp.com

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.