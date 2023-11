ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Leichte Verluste nach jüngster Erholung

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind überwiegend mit moderaten Verlusten in die neue Börsenwoche gestartet. Nach der jüngsten Erholungsrally fehle eine klare Richtung, schrieb Pierre Veyret, technischer Analyst beim Broker Activtrades. Aktuelle EU-Konjunkturdaten fielen durchwachsen aus. So trübte sich die Unternehmensstimmung in der Eurozone im Oktober nach einer zweiten Umfragerunde ein. Eine erste Erhebung wurde damit bestätigt.

Der EuroStoxx 50 schloss am Montag mit einem Minus von 0,38 Prozent bei 4158,64 Punkten, nachdem er in der Vorwoche einen Gewinn von vier Prozent verbucht hatte. Für den französischen Cac 40 ging es am Montag um 0,48 Prozent auf 7013,73 Zähler bergab, während der britische FTSE 100 bei 7417,76 Punkten praktisch stagnierte.

Im europäischen Branchentableau waren Reise- und Freizeittitel dank guter Zahlen von Ryanair mit am meisten gefragt. Die Iren rechnen nach einem starken Sommerquartal auch für das laufende Geschäftsjahr mit einer Gewinnsteigerung und wollen ihre Aktionäre künftig mit regelmäßigen Dividenden am Geschäftserfolg teilhaben lassen. Die Aktien von Europas größter Billigfluglinie zogen um rund fünf Prozent an.

Dagegen standen Immobilienaktien nach einer mehrtägigen Erholungsrally europaweit am stärksten unter Verkaufsdruck. Gemieden wurden auch Chemiewerte sowie Papiere aus der Baubranche ./edh/ngu