AKTIE IM FOKUS: Allianz nach Quartalszahlen im schwachen Marktumfeld gefragt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Allianz ist am Freitag nach dem Quartalsbericht ein Lichtblick am deutschen Aktienmarkt. Um die Mittagszeit legte der Kurs des Versicherers an der Dax-Spitze um 2,1 Prozent zu, während der Leitindex wegen wieder aufgeflammter Zinsbedenken um 0,7 Prozent fiel. Die Stärke der Allianz zeigte sich auch am europäischen Branchenindex, der eine moderat positive Ausnahme war. Im Dax legten auch die Papiere der Munich Re um 0,5 Prozent zu.

Schwere Unwetter hatten der Allianz im dritten Quartal einen Gewinneinbruch eingebrockt. Erste Reaktionen zeigten aber, dass Analysten einen noch deutlicheren Rückgang befürchtet hatten. Kamran Hossain von der Bank JPMorgan bewertete die Resultate auf berichteter Basis als stark - mit einem operativen Gewinn über den Erwartungen. Laut seinem Kollegen Philip Kett von Jefferies ist das Ergebnis "umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass dies ein Quartal mit überdurchschnittlichen Naturkatastrophenschäden war".

Experte Hossain zeigte sich auch von der Solvabilitätsquote positiv überrascht. Er verwies allerdings darauf, dass die Allianz keine weiteren Aktienrückkäufe angekündigt hat. Händlern zufolge wurde damit aber auch nicht ernsthaft gerechnet. Die Allianz kündigt neue Käufe gewöhnlich erst an, wenn die bisherigen komplett abgeschlossen sind. Analyst Thorsten Wenzel von der DZ Bank hält es für möglich, dass ein neues Paket im Februar mit den Jahreszahlen bekannt gegeben wird.

Insgesamt kosteten die Folgen von Naturkatastrophen den Versicherer im dritten Quartal fast 1,3 Milliarden Euro und damit knapp viermal so viel wie ein Jahr zuvor. Der operative Gewinn brach dadurch um 15 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro ein, während Analysten nur mit 3,2 Milliarden gerechnet hätten. Neben einer Serie von Naturkatastrophen in Europa führte er den kräftigen Ergebnis-Rückgang auch auf den Verkauf von Geschäftsteilen im Libanon zurück.

Laut Wenzel bleibt das angestrebte operative Ergebnis im laufenden Jahr dennoch gut erreichbar. Vorstandschef Oliver Bäte sieht die Allianz auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant einen operativen Gewinn zwischen 13,2 und 15,2 Milliarden Euro einzufahren. Nach den ersten neun Monaten liegt sie bei knapp 11 Milliarden.

Durch die positive Kursentwicklung zum Wochenausklang erreichte der Allianz-Kurs zwischenzeitlich das höchste Niveau seit Ende September. Mit einem Jahresgewinn von 13 Prozent taucht die Allianz unter den 15 besten Werten im Dax auf. Trotz ihrer defensiven Eigenschaften lässt die Aktie 2023 also mehr als die Hälfte der Indexmitglieder hinter sich. Mit einer Marktkapitalisierung von um die 90 Milliarden Euro gehört die Allianz-Aktie zu den fünf größten Dax-Werten./tih/stw/jha/