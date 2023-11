Chartzeit - neuer Trade in MercadoLibre

Charttechnisch entwickelte die Aktie von MercadoLibre in den letzten drei Monaten eine Tasse-Henkel Formation. Der Kurs steht unmittelbar vor dem bullishen Ausbruch aus dieser Formation. Insbesondere die Kursbewegung seit den Quartalszahlen schaut enorm bullish aus. So entwickelte die Momentum-Aufwärtsbewegung nach den Zahlen sich unter einem starken Volumen. In der nachfolgenden Konsolidierung in Form einer bullishen Flagge nahm das Volumen dann auch deutlich ab. Besser kann eine bullishe Formation am Chart nicht entstehen.

