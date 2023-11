CROWDSTRIKE - Aktie schaltet den Turbo ein

Crowdstrike Holdings Inc - WKN: A2PK2R - ISIN: US22788C1053 - Kurs: 200,960 $ (Nasdaq)

Die Crowdstrike-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 92,25 USD aus dem Januar 2023 in einer steilen Rally. Diese Rally führte bereits im Mai 2023 zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch.

Am 12. Oktober erreichte der Wert das log. 61,8%-Retracement der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch. Nach einigen Seitwärtstagen an dieser Hürde geriet der Wert ab 19. Oktober kurzfristig unter Druck und setzte auf den EMA50 (Tagesbasis zurück). Seit dem erfolgreichen Test dieser Unterstützung zieht der Aktienkurs massiv an. Am 07. November gelang der Ausbruch über das Retracement. In den letzten beiden Tagen setzte sich der Wert mit weißen Tageskerzen nach oben ab. Gestern riss er zudem ein Aufwärtsgap zwischen 196,95 USD und 197,17 USD.

Rally hat noch Potenzial

Die Rally in der Crowdstrike-Aktie ist trotz inzwischen weit über 100% Gewinn nicht vorbei. Der Ausbruch über das log. 61,8%-Retracement verschafft dem Wert weiteres Potenzial bis zunächst 205,73 USD und später 227,72 USD. In einem klar bullischen Marktumfeld könnte sich die Rally in den nächsten Wochen sogar in Richtung 267,21 USD ausdehnen.

Ein Rückfall unter 189,12 USD und damit unter das Tief vom Donnerstag wäre ein erster Warnschuss für die Bullen und würde auf Abgaben gen 169,54 USD hindeuten.

Fazit: Die Rally in der Crowdstrike-Aktie ist intakt. Für einen Neueinstieg sollte man aber wohl einen Rücksetzer abwarten.

Crowdstrike Holdings Inc

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)