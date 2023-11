Dow: Tiefpunkt endlich durchschritten?!

Seit Mitte April letzten Jahres steckt Dow in einem mittelfristigen Abwärtstrend fest, bis Oktober selben Jahres reichen die Verluste auf 43,04 US-Dollar talwärts. Von dort aus konnte zwar eine Zwischenerholung an 60,00 US-Dollar und einen dort verlaufenden Horizontalwiderstand vollzogen werden, ein Ausbruch blieb die Aktien Anlegern jedoch schuldig. Stattdessen korrigierte das Papier auf 47,36 US-Dollar bis Ende Oktober dieses Jahres weiter talwärts. Erst an dieser Stelle scheint sich nun endlich ein ausreichend starker Aufwärtsimpuls durchzusetzen, der für den Aufbau von mittelfristigen Long-Positionen interessant erscheint.

Gewisse Skepsis bleibt

Eine schöne Woche macht noch keinen Sommer, erst wenn Dow mindestens über den 200-Wochen-Durchschnitt bei 53,09 US-Dollar anspringt, würden sich die Anzeichen auf einen nachhaltigen Trendwechsel mit Zielen bei 56,49 und rund 60,00 US-Dollar verdichten. Entsprechend würde sich dieses Szenario dann für den Aufbau von Long-Positionen anbieten. Ein Kursrutsch unter 46,73 US-Dollar wäre dagegen stark bärisch zu beurteilen, dies könnte im Anschluss Abschläge auf die Vorjahrestiefs von 43,04 US-Dollar auslösen.